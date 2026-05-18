Bullet Train: कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्रालय ने दिखा दी पहली झलक

India First Bullet Train: देश की पहली हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन की एक झलक अब सामने आ गई है, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है. देश की पहली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन का एक विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन (पोस्टर/मॉडल) रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर प्रदर्शित किया गया है, जिसने हर आने-जाने वाले का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

सूत्रों के अनुसार, यह तस्वीर मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दर्शाती है. इस 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर, ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलेगी, और मुंबई से अहमदाबाद तक का सफ़र सिर्फ़ दो घंटे में पूरा करेगी. फ़िलहाल, इस दूरी को तय करने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं. इस प्रोजेक्ट को जापान से मिली तकनीकी सहायता और आर्थिक मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है.

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर बारह स्टेशन बनाए जा रहे हैं मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती. बुलेट ट्रेन में कई विश्व-स्तरीय सुविधाएं होंगी. इसमें भूकंप-रोधी डिज़ाइन और एक अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम शामिल होगा.

यह ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पहल भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों में जिस रफ़्तार से वायाडक्ट, पुल और स्टेशन बनाए जा रहे हैं, वह सचमुच काबिले तारीफ है. हाल ही में, चालू रेलवे ट्रैक के ऊपर भारी पोर्टल बीम लगाने का चुनौतीपूर्ण काम भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया.

नए भारत का प्रतीक

रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर प्रदर्शित तस्वीर न केवल बुलेट ट्रेन की भव्यता को दिखाती है, बल्कि यह प्रोजेक्ट के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने का एक माध्यम भी है. सोशल मीडिया पर युवा, बुलेट ट्रेन को “नए भारत” के प्रतीक के रूप में सराह रहे हैं.

2017 में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हुआ था शिलान्यास

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से 2017 में अहमदाबाद में एक शिलान्यास समारोह के साथ शुरू किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, शिंजो आबे शामिल हुए थे. शुरुआत में, इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य था; हालांकि, COVID-19 महामारी और दूसरी चुनौतियों की वजह से, इसकी समय-सीमा बढ़ा दी गई है. अब इसके 2027–28 तक पूरा होने की उम्मीद है.

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है. कंपनी के मुताबिक, सुरंगों, पुलों और पटरियों पर काम अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है. फ़िलहाल मुंबई में अंडरग्राउंड स्टेशन के साथ-साथ समुद्र के नीचे बनी सुरंग पर भी काम चल रहा है.