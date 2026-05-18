Home > देश > Bullet Train: कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्रालय ने दिखा दी पहली झलक

Bullet Train: कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्रालय ने दिखा दी पहली झलक

India Bullet Train Picture: देशवासियो के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल रेल मंत्रालय ने सोमवार को पहली बार बुलेट ट्रेन की एक झलक साझा की है कि वो कैसा दिखेगा. ऐसे में चलिए आप भी उस पर एक नजर डाल लिजिए.

By: Shristi S | Last Updated: May 18, 2026 9:37:55 PM IST

कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन?
कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन?


India First Bullet Train: देश की पहली हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन की एक झलक अब सामने आ गई है, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है. देश की पहली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन का एक विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन (पोस्टर/मॉडल) रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर प्रदर्शित किया गया है, जिसने हर आने-जाने वाले का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

सूत्रों के अनुसार, यह तस्वीर मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दर्शाती है. इस 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर, ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलेगी, और मुंबई से अहमदाबाद तक का सफ़र सिर्फ़ दो घंटे में पूरा करेगी. फ़िलहाल, इस दूरी को तय करने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं. इस प्रोजेक्ट को जापान से मिली तकनीकी सहायता और आर्थिक मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है.

You Might Be Interested In

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर बारह स्टेशन बनाए जा रहे हैं मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती. बुलेट ट्रेन में कई विश्व-स्तरीय सुविधाएं होंगी. इसमें भूकंप-रोधी डिज़ाइन और एक अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम शामिल होगा.

यह ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पहल भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों में जिस रफ़्तार से वायाडक्ट, पुल और स्टेशन बनाए जा रहे हैं, वह सचमुच काबिले तारीफ है. हाल ही में, चालू रेलवे ट्रैक के ऊपर भारी पोर्टल बीम लगाने का चुनौतीपूर्ण काम भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया.

नए भारत का प्रतीक 

रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर प्रदर्शित तस्वीर न केवल बुलेट ट्रेन की भव्यता को दिखाती है, बल्कि यह प्रोजेक्ट के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने का एक माध्यम भी है. सोशल मीडिया पर युवा, बुलेट ट्रेन को “नए भारत” के प्रतीक के रूप में सराह रहे हैं.

2017 में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हुआ था शिलान्यास

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से 2017 में अहमदाबाद में एक शिलान्यास समारोह के साथ शुरू किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, शिंजो आबे शामिल हुए थे. शुरुआत में, इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य था; हालांकि, COVID-19 महामारी और दूसरी चुनौतियों की वजह से, इसकी समय-सीमा बढ़ा दी गई है. अब इसके 2027–28 तक पूरा होने की उम्मीद है.

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है. कंपनी के मुताबिक, सुरंगों, पुलों और पटरियों पर काम अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है. फ़िलहाल मुंबई में अंडरग्राउंड स्टेशन के साथ-साथ समुद्र के नीचे बनी सुरंग पर भी काम चल रहा है.

Tags: bullet trainindia first bullet train
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026
Bullet Train: कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्रालय ने दिखा दी पहली झलक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bullet Train: कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्रालय ने दिखा दी पहली झलक
Bullet Train: कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्रालय ने दिखा दी पहली झलक
Bullet Train: कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्रालय ने दिखा दी पहली झलक
Bullet Train: कैसी दिखेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्रालय ने दिखा दी पहली झलक