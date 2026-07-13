Home > देश > 2027 में शुरू होगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी अपडेट, सिर्फ 48 मिनट में होगी 170 किमी. की यात्रा

2027 में शुरू होगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी अपडेट, सिर्फ 48 मिनट में होगी 170 किमी. की यात्रा

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला सूरत-बिलिमोरा खंड अगले साल से शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि व्यापक हाई-स्पीड रेल प्रयासों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और हैदराबाद नए कॉरिडोर से जुड़ जाएगा.

By: Shivangi Shukla | Published: July 13, 2026 1:25:12 PM IST

बुलेट ट्रेन
बुलेट ट्रेन


केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर बड़ी अपडेट दी है. उन्होंने शनिवार को कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और घोषणा की कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला परिचालन खंड अगले साल सेवा शुरू कर देगा.

हैदराबाद में HYSEA GCCS & IT राउंडटेबल को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा, “हमारी बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला खंड अगले साल परिचालन शुरू कर देगा.”

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यहां होगा उद्घाटन 

देश की पहली बुलेट ट्रेन का उद्घाटन खंड सूरत और गुजरात के बिलिमोरा के बीच होगा, जो भारत के पहले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के पहले चरण को चिह्नित करता है. वैष्णव ने कहा कि शेष खंडों को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत वापी-सूरत से होगी, उसके बाद वापी-अहमदाबाद, अहमदाबाद-ठाणे और अंत में अहमदाबाद-मुंबई का निर्माण होगा. परियोजना के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भारत ने अब बुलेट ट्रेन बनाने की क्षमता विकसित कर ली है और हाई-स्पीड रेल के विस्तार से कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में काफी सुधार होगा.

इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने वाले तीन नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए केंद्र की योजनाओं की भी रूपरेखा प्रस्तुत की. केंद्रीय रेल मंत्री के अनुसार, ये कॉरिडोर हैदराबाद को एक प्रमुख हाई-स्पीड रेल केंद्र में बदल देंगे और पश्चिमी और दक्षिणी भारत में आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे.

ट्रैवेलिंग टाइम पर पड़ेगा क्रांतिकारी असर 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से 170 किलोमीटर के इस मार्ग पर यात्रा का समय घटकर मात्र 48 मिनट रह जाएगा, जबकि पुणे और हैदराबाद के बीच लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा में लगभग दो घंटे आठ मिनट का समय लगेगा. उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, वापी और ठाणे को जोड़ने वाला एक एकीकृत आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा. रेलवे अवसंरचना पर अद्यतन जानकारी देते हुए वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के “नव-निर्माण” कार्यक्रम के तहत देश भर में 261 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा चुका है. उन्होंने आगे कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है और ट्रेन संचालन जारी है. 

Tags: bullet trainIndian Railways
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