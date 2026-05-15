30 घंटे तक उड़ान, 3000 KM मारक क्षमता… भारत के AI विमान काल भैरव की खासियत जान छूट जाएंगे चीन-पाक के पसीने

Kaal Bhairava Drone: भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विमान, ‘काल भैरव’ का निर्माण जल्द ही पुर्तगाल में शुरू होने वाला है. FWDA, जो एक भारतीय AI युद्धक फर्म है, इन विमानों के निर्माण के लिए पुर्तगाली कंपनी SKETCHPIXEL के साथ मिलकर काम करेगी.

SKETCHPIXEL उन्नत विमान निर्माण के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम है; यह कंपनी लड़ाकू विमानों के लिए सिमुलेशन सिस्टम विकसित करने में भी विशेषज्ञता रखती है. समझौते की शर्तों के तहत, पुर्तगाली फर्म सिमुलेशन सिस्टम के विकास में योगदान देगी, जबकि भारत की FWDA मुख्य स्वायत्त प्रणालियों और एयरफ्रेम डिज़ाइन की देखरेख करेगी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इस विमानकी क्षमताओं और विशेषताओं के बारे में.

वायु सेना और नौसेना दोनों में दी जा रही उच्च प्राथमिकता

यह ध्यान देने योग्य है कि AI-आधारित युद्धक क्षमताओं को अब वायु सेना और नौसेना, दोनों द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जा रही है. इसके अलावा, ड्रोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों की तैनाती भी बढ़ रही है। चाहे रूस-यूक्रेन संघर्ष का संदर्भ हो या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, ड्रोन का उपयोग करके अक्सर बड़े हमले किए गए हैं। परिणामस्वरूप, रक्षा मंत्रालय वर्तमान में 87 ‘मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस’ (MALE) ड्रोन खरीदने पर विचार कर रहा है.

विमान की क्षमताएं

AI प्रणाली से लैस इस विमान की मारक क्षमता 3,000 किलोमीटर होगी और यह 30 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम होगा. इसमें AI-संचालित लक्ष्य-निर्धारण (target acquisition) क्षमताएं होंगी, और इसकी समन्वय प्रणालियां भी AI-आधारित होंगी.

विमान की मुख्य विशेषताएं

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस विमान की पेलोड क्षमता 91 किलोग्राम है. यह 15,000 फीट की ऊंचाई पर 25 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है. इसके अतिरिक्त, युद्ध की स्थितियों में, यह 11 घंटे तक हवा में बने रहने में सक्षम है. इसकी परिचालन सीमा 3,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, और यह विमान 42 मीटर प्रति सेकंड की क्रूज़ गति बनाए रखता है.

अमेरिका के ‘प्रिडेटर’ से दस गुना सस्ता

अमेरिका के MQ-9 ‘रीपर प्रिडेटर’ ड्रोन की कीमत लगभग ₹1,000 करोड़ है. इसके विपरीत, ‘काल भैरव’ की अनुमानित कीमत मात्र ₹100 करोड़ के आसपास होगी. अगर भारत ऐसे 10 स्वदेशी UAVs हासिल कर लेता है और वे एक साथ (तालमेल बिठाकर) काम करना शुरू कर देते हैं, तो पाकिस्तान और चीन के लिए उनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. इसकी एक अहम खासियत यह है कि यह विमान भारतीय सप्लाई चेन का एक अभिन्न हिस्सा है.

कुल मिलाकर, यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारत का एक अहम कदम है. ‘काल भैरव A2A2’ भारत को एक बड़ा रणनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है. यह न सिर्फ भारतीय वायु सेना को और मज़बूत करेगा, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत को नई क्षमताएं भी प्रदान करेगा.

आने वाले समय में, ऐसी ‘स्वार्म टेक्नोलॉजी’ (swarm technology) का इस्तेमाल करने वाले छोटे विमान इस क्षेत्र पर हावी हो जाएंगे, और आखिरकार महंगे पारंपरिक हथियारों की जगह ले लेंगे. इन विमानों के विकास से भारत के भीतर ही बड़े पैमाने पर इनके उत्पादन का रास्ता भी साफ हो जाएगा.