Home > देश > 1947 से 2014 तक भारत का GDP सिर्फ 106 लाख करोड़, पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में 346 लाख करोड़ तक पहुंची, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनी

1947 से 2014 तक भारत का GDP सिर्फ 106 लाख करोड़, पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में 346 लाख करोड़ तक पहुंची, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनी

India Economic Growth: वर्तमान कीमतों पर जीडीपी 2014-15 में 106.57 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 346 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो निरंतर आर्थिक गति को दर्शाती है. यह तीव्र वृद्धि देश के बढ़ते आर्थिक आधार और आय स्तर में वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 7, 2026 3:36:23 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी


India Economic Growth in PM Modi Tenure: अंतराष्ट्रीय अनिश्चितताओं और तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत बनी हुई है. यही वजह है कि वित्त वर्ष 2026 के चौथी तिमाही में अनुमान से बेहतर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े आए हैं. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.7 प्रतिशत दर्ज की गई है.

इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत रहा है, जबकि पिछली तिमाही में यह ग्रोथ 8 फीसदी थी. नेशनल स्टैटिस्टिक्स मिनिस्‍ट्री के मुताबिक, मार्च में खत्म हुए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत बढ़ी है, फरवरी में इसका अनुमान 7.6 प्रतिशत लगाया गया था.

You Might Be Interested In

भारत की विकास की रफ्तार मजबूत बनी हुई- पीएम मोदी

आंकड़े सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की विकास की रफ्तार मजबूत बनी हुई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8 प्रतिशत की GDP विकास दर, अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है.

उन्होंने कहा कि सरकार ‘ईज ऑफ लिविंग’ (जीवन को आसान बनाने) और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (कारोबार को सुगम बनाने) को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे.

विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत

गौरतलब है कि इस समय भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 सालों के निर्णायक शासन, दूरदर्शी सुधारों और वैश्विक भागीदारी का परिणाम है.

मजबूत घरेलू मांग, गतिशील जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और निरंतर आर्थिक सुधारों से प्रेरित होकर, भारत वैश्विक व्यापार, निवेश और नवाचार में अपना बढ़ता प्रभाव स्थापित कर रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत एक आश्रित अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शक्ति बन गया है.

पीएम मोदी की रणनीतिक पहलों ने रखी मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव

इस परिवर्तन के मूल में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है, जो नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी संप्रभुता को बढ़ावा देने वाला एक आंदोलन है. पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), लघु एवं मध्यम उद्यमों का पुनरुद्धार और डिजिटल अवसंरचना का विस्तार जैसी रणनीतिक पहलों ने उच्च विकास और उच्च अवसरों वाली मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी है.

सरकार की नीतियों का ध्यान रोजगार सृजन, लघु व्यवसायों के समर्थन, सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी और मध्यम वर्ग तथा उद्यमियों के वित्तीय सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक प्रगति का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले.

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक वृद्धि केवल गति प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के आर्थिक भविष्य को नया आकार देने के बारे में है. आज भारत एक डिजिटल, हरित, महत्वाकांक्षी और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र है, जो वैश्विक नेता बनने के अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर है.

106.57 लाख करोड़ से 346 लाख करोड़ तक पहुंची जीडीपी

पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है. वर्तमान कीमतों पर जीडीपी 2014-15 में ₹106.57 लाख करोड़ से बढ़कर 346 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो निरंतर आर्थिक गति को दर्शाती है. यह तीव्र वृद्धि देश के बढ़ते आर्थिक आधार और आय स्तर में वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है.

यह निरंतर गति सरकार के नेतृत्व में किए गए संरचनात्मक परिवर्तन का परिणाम है, जिसमें पारदर्शिता, व्यापार करने में आसानी और विनिर्माण, लघु एवं मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दी गई है.

इस तरह महज सात दशकों में भारत का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का आर्थिक उत्थान वास्तव में सराहनीय है. आजादी  के समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग 1.4 अरब हो गई है. वहीं साक्षरता दर भी चिंताजनक रूप से कम थी, जो लगभग 12 प्रतिशत थी. अब 80 प्रतिशत से ज्यादा है.

1947 में कितनी थी भारत की जीडीपी?

जब भारत ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तब उसका सकल घरेलू उत्पाद मात्र 2.7 लाख करोड़ रुपये था, जो विश्व के कुल जीडीपी का मात्र 3 प्रतिशत था. 2018 में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया.

इसके बाद साल 2025 के दिसंबर में भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया और $4.18 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया. अब वह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी आगे रह गया है.

2025-26 में रियल जीडीपी 323.12 लाख करोड़ रुपये हुई

वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी या जीडीपी 323.12 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में संसोधित जीडीपी 299.89 लाख करोड़ रुपये थी. वहीं नॉमिनल जीडीपी 346.36 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यह 318.07 लाख करोड़ रुपये था. 

स्वतंत्रता के समय भारत के जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा कृषि उद्योग से आता था. 1947 में देश ने लगभग 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन किया था और आज इससे पांच गुना अधिक उत्पादन होने के बावजूद, कृषि अब भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सा ही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है.

विश्व आय में भारत का हिस्सा घटकर रह गया था मात्र 3.8 प्रतिशत

1947 के प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े सटीक नहीं हैं, लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार, 1952 में कुल विश्व आय में भारत का हिस्सा घटकर मात्र 3.8 प्रतिशत रह गया था, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दावा किया था कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत विश्व का सबसे गरीब देश था. 

फिलहाल भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,800 डॉलर है यानी करीब 2.05 लाख से 2.14 लाख रुपये हर साल. क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर यह राशि बढ़कर लगभग $12,900 तक पहुंच जाती है. फिलहाल यह आंकड़े बताते हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

Tags: India GDPnarendra modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अरबाज की एक्स ने बिकिनी में फोटो की शेयर

June 7, 2026

कच्चे दूध से घर पर करें नेचुरल फेशियल, पाएं ग्लोइंग...

June 7, 2026

Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicrafts

June 6, 2026

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड...

June 6, 2026

बारिश के मौसम में गुजरा रहेंगी दिल्ली की ये जगह

June 6, 2026

अयोध्या घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो मिस न...

June 6, 2026
1947 से 2014 तक भारत का GDP सिर्फ 106 लाख करोड़, पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में 346 लाख करोड़ तक पहुंची, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

1947 से 2014 तक भारत का GDP सिर्फ 106 लाख करोड़, पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में 346 लाख करोड़ तक पहुंची, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनी
1947 से 2014 तक भारत का GDP सिर्फ 106 लाख करोड़, पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में 346 लाख करोड़ तक पहुंची, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनी
1947 से 2014 तक भारत का GDP सिर्फ 106 लाख करोड़, पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में 346 लाख करोड़ तक पहुंची, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनी
1947 से 2014 तक भारत का GDP सिर्फ 106 लाख करोड़, पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में 346 लाख करोड़ तक पहुंची, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनी