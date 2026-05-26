हमें नहीं, अपनी खुशी से बेटी को दीजिए... मंशा के पीछे हर दिन बलि चढ़ रहीं 16 ट्विशा-दीपिका, NCRB के डेटा से चौंकाने वाला खुलासा!

अक्सर घरेलू हिंसा और दहेज के मामलों को समाज में ‘घर का मामला’ कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि साल 1961 में पहले ही इस कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज करीब 6 दशक बाद भी हालातों में कोई बदलाव नहीं है. महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिससे सिर्फ इतना बदला है कि अब सीधे दहेज की बात करने के बजाए शादियों में गिफ्ट देने की बातें होती है और कहा जाता है कि अपनी बेटी को जो खुशी से देना है वो दीजिए, लेकिन इसके पीछे की मंशा तब पता चलती है, जब बेटियां ससुराल जाती है और वहां हंसी-मजाक में डिमांड रख दी जाती है. जब ये मांगे पूरी नहीं होती तो महिला को पहले शारिरिक और मानसिक प्रताड़नाए दी जाती हैं, जिससे तंग आकर महिलाएं अपना जीवन ही खत्म दांव पर लगा देती हैं.

क्या कहता है कानून?

घरेलू हिंसा की शुरुआत छोटी-मोटी मांगो से होती है. महिलाओं पर पति और ससुराल पक्ष द्वारा दबाव बनाया जाता है. कुछ हद तक मांगे पूरी कर भी जाए तो कहानी फिर उसी मोड़ पर आती है, जिससे तंग आकर महिलाएं अपनी जिंदगी नष्ट कर रही है. ऐसे गंभीर अपराधों पर अंकुश लहाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में कई प्रावधान किए गए हैं. दहेज उत्पीड़न से मृत्यु होने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80 के तहत सजा का प्रावधान है, जबकि दहेज की मांग के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है.

आंकड़ों से खुला कड़वा सच

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चला है कि दहेज सिर्फ ग्रामीम समाज तक ही सीमित नहीं रहा, इसकी जड़ें शिक्षित और शहरी समाज तक फैल चुकी हैं. हाल ही में पूर्व मिस पुणे और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा केस और नोएडा की 24 वर्षीय दीपिका नागर केस इस बात का जीता जागता सबूत है. हालांकि एनसीआरबी के आकंड़ों और भी कड़वी कहानी कह रहे हैं. साल 2023 में दहेज उत्पीड़ने से मृत्यु के 6,156 मामले दर्ज हुए थे, जबकि साल 2024 में मृत्यु की संख्या बढ़कर 5,737 पर पहुंच गई. पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 में 7,466 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं.

कहां हैं सबसे ज्यादा खराब हालत?

एनसीआरबी के मुताबिक, साल 2024 में सबसे ज्यादा मामले यूपी-बिहार में दर्ज किए गए हैं. दहेज हिंसा और घरेलू उत्पीड़न के चलते यूपी में 2,038 मौतें, जबति बिहार में एक साल में ही 1,078 महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी है. मध्य प्रदेश में 450, राजस्थान में 386, पश्चिम बंगाल में 337, झारखंड में 206, ओडिशा में 200, हरियाणा में 177, तेलंगाना में 144 और महाराष्ट्र में 143 मृत्यु दर्ज हो चुकी हैं. शहरों की बात करें तो लिस्ट में दिल्ली टॉप पर है, यहां लगभग 109 मामले, कानपुर में 54 मामले, पटना में 30 मामले, बेंगलुरु में 25 मामले, जयपुर में 25, लखनऊ में 22, गाज़ियाबाद में 18, हैदराबाद में 14, इंदौर में 14 और कोलकाता में 11 मामले दर्ज हुए हैं.

सोशल मीडिया पर बहस

साल 2026 में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामलों ने समाज को झकझोर दिया है. इस घटना ने सोशल मीडिया पर अलग बहस छेड़ दी है. एक तरफ मामलों को बेबुनियाद बताया जाता है तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ते ऐसे संगीन मामलों के बाद महिलाएं अब वैवाहिक जीवन से पीछे हटती नजर आ रही है. ये मामला उस समय ज्यादा गर्माया, जब देश के अलग-अलग इलाकों से एक साथ 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा और 24 वर्षीय दीपिका नागर की दहेज और घरेलू हिंसा के कारण मृत्यु की घटना सामने आती है.

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