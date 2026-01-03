Home > क्राइम > भारत में साइबर धोखाधड़ी, 5.3 लाख करोड़ का संकट और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की सबसे बड़ी चुनौती

भारत में साइबर धोखाधड़ी, 5.3 लाख करोड़ का संकट और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की सबसे बड़ी चुनौती

भारत में साइबर अपराधों (Cyber Crime) का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे न सिर्फ आम नागरिक बल्कि देश की अर्थव्यवस्था (Country's Economy) पर भी भारी असर देखने को मिल रहा है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 3, 2026 12:27:56 PM IST

Cyber Fraud in India
Cyber Fraud in India


Cyber Fraud in India: भारत में पिछले कुछ सालों में साइबर अपराधों के मामलों में ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में साइबर अपराध की घटना को लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा-खासा असर देखने को मिला है. जहां कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, पिछे कुछ सालों में कई प्रकार के साइबर अपराध की वजह से अनुमानित नुकसान 5 लाख 29 हजार 760 करोड़ तक का आकंड़ा पहुंच चुका है. 

You Might Be Interested In

तो वहीं, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय (MHA) के तहत काम करने वाले सभी ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (I4C) ने चेतावनी दी है कि इस अपराध का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से पूरी तरह से संचालित किया जा रहा है. इसके साथ ही खास रूप से ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे नए तरीके अपनाकर अपराधी लोगों को डरा धमाकर करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम देने में जुटे हुए हैं. 

नुकसान का भयावह आंकड़ा

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक,  साइबर धोखाधड़ी अब सिर्फ छोटे-मोटे फिशिंग तक ही केवल सीमित नहीं रही है, बल्कि पिछले साल 2025 और साल 2024 के दौरान साइबर अपराधों के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है. तो वहीं, दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, अगर सभी प्रकार के संगठित साइबर अपराधों को जोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की जाए, तो दरअसल यह आंकड़े 5.3 लाख करोड़ के करीब भी पहुंच सकता है. इसके अलावा साल 2024 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी पिछले साल की तुलना में 206 प्रतिशत से ज्यादा थी. 

You Might Be Interested In

‘डिजिटल अरेस्ट’ का बढ़ा खतरा

तो वहीं, दूसरी तरफ पिछले 6 सालों में साइबर अपराधियों ने तकनीकी रूप से खुद को बहुत उन्नत किया है. इनमें सबसे खतरनाक ट्रेंड ‘डिजिटल अरेस्ट’ को सबसे पहले शामिल किया गया है. अपराधी खुद को CBI, NCB या पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करके बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं. इसके साथ ही वे फर्जी वारंट दिखाकर पीड़ित को घर में ही कैद रहने के साथ-साथ कैमरा नहीं हटाने की भी धमकी देने का काम करते हैं. 

इतना ही नहीं, साल 2024 में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 1.2 लाख से ज्यादा के मुकदमे को दर्ज कर कार्रवाई की थी. इसके साथ ही डरे हुए लोग अपनी जीवन भर की कमाई इन ठगों को ट्रांसफर कर देते हैं. 

गृह मंत्रालय ने कहां तक की कार्रवाई? 

भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं. 

I4C और 1930 हेल्पलाइन

तत्काल रिपोर्टिंग के लिए 1930 हेल्पलाइन और ‘नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’ को लगातार मजबूत किया जा रहा है. 

सिम और डिवाइस ब्लॉकिंग

तो वहीं, धोखाधड़ी के मामले में शामिल 9.4 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2.6 लाख से ज्यादा मोबाइल (IMEI) ब्लॉक करने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. 

म्यूल अकाउंट पर कसा शिकंजा 

संदिग्ध लेनदेन वाले लगभग 24 लाख बैंक खातों की पहचान कर उन्हें फ्रीज करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है. तो वहीं, गृह मंत्रालय ने साफ-साफ शब्दों में यह कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए ‘अरेस्ट’ नहीं कर पाती है. ऐसे किसी भी कॉल पर तुरंत संपर्ट काटें और तुरंत ही बिना किसी देर के 1930 कॉल करें जानकारी दें. 

You Might Be Interested In
Tags: crime newsCyber Crime AwarenessCyber Fraud in Indiadigital arrest scamonline fraud
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
भारत में साइबर धोखाधड़ी, 5.3 लाख करोड़ का संकट और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की सबसे बड़ी चुनौती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत में साइबर धोखाधड़ी, 5.3 लाख करोड़ का संकट और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की सबसे बड़ी चुनौती
भारत में साइबर धोखाधड़ी, 5.3 लाख करोड़ का संकट और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की सबसे बड़ी चुनौती
भारत में साइबर धोखाधड़ी, 5.3 लाख करोड़ का संकट और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की सबसे बड़ी चुनौती
भारत में साइबर धोखाधड़ी, 5.3 लाख करोड़ का संकट और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की सबसे बड़ी चुनौती