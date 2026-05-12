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नॉनवेज मांगा तो होगी जेल! भारत की इस जगह पर बैन हैं मांस, बना दुनिया का इकलौता ‘शुद्ध शाकाहारी शहर’

Palitana Non Vegetarian Food Ban: दुनिया का इकलौता ऐसा राज्य जहां पर नॉनवेज मांगना बैन है. अगर कोई नॉनवेज मांगता या परोसता पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही उसे जेल भी हो सकती है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 12, 2026 6:02:42 PM IST

दुनिया का नॉन वेज मुक्त शहर
दुनिया का नॉन वेज मुक्त शहर


Palitana Non Vegetarian Food Ban: आज के समय में ज्यादातर लोग बड़े चाव से नॉनवेज खाते हैं. शाकाहारी खाने के साथ ही नॉनवेज की भी काफी वैरायटी होती हैं. लोग अपनी पसंद के हिसाब से स्वाद लेते हैं. हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा शहर है, जहां नॉनवेज पूरी तरह से बैन है. इस शहर में बहुत से होटल मौजूद हैं, लेकिन सभी जगहों पर शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है. इस शहर में नॉनवेज खाना तो दूर, बेचना या खरीदना भी जुर्म है. अगर आप किसी दुकान पर जाकर नॉनवेज मांगते हैं, तो आपको जेल हो सकती है. 

बता दें कि ये शहर किसी और देश में नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद है. ये गुजरात के भावनगर जिले के पालिताना शहर की बात है, जिसे शुद्ध शाकाहारी शहर घोषित किया गया है. यहां नॉनवेज न मिलना कोई नियम या फिर ट्रेंड नहीं है, बल्कि यहां के लोग अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं. इसके कारण ये शहर दुनिया के सामने अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है.

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मांस बेचने व खरीदने पर हो सकती है जेल

यहां पर मांस, मछली और अंडे बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी है. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए मांस बेचता या परोसता पाया जाता है, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. साथ ही उसे जेल की सलाखों के पीछे भी जाने पड़ सकता है. इस शहर में छोटे से बड़े किसी भी रेस्टोरेंट तक शुद्ध शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है. इस शहर ने पूरी दुनिया में ‘वेजिटेरियन सिटी ऑफ द वर्ल्ड’ के नाम से पहचान बनाई है.

क्यों बैन हुआ नॉन वेज?

कहा जाता है कि पालिताना शहर में भी पहले हर राज्य की तरह नॉनवेज बेचा और परोसा जाता था. इसके बाद साल 2014 में जैन समुदाय के कई साधुओं ने शहर में मिलने वाले नॉन-वेज को लेकर भूख हड़ताल की. उन्होंने हड़ताल करते हुए मांग की कि शहर में कसाई की दुकानों को बंद किया जाए. साथ ही जीव हत्या पर रोक लगाई गई. काफी दिनों तक आंदोलन चलने के बाद सरकार ने उनकी मांग मानते हुए शहर में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी. साथ ही इस राज्य में जानवरों की हत्या को भी गैरकानूनी घोषित किया गया. इसके बाद से गुजरात का पालिताना शहर पूरी तरह से शाकाहारी बन गया.

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