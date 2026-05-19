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अब बांग्लादेशियों को ऐसे मिलेगी भारत की सिटिज़नशिप? नागरिकता नियम 2009 में संशोधन का ऐलान; पाकिस्तान में मचा हड़कंप

India Citizenship Rules: भारत सरकार का यह नया फ़ैसला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले उन नागरिकों के लिए ज़रूरी है जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं . उन्हें अब नए नियमों और अपनी सिटिज़नशिप एप्लीकेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में पता होना चाहिए .

By: Divyanshi Singh | Published: May 19, 2026 1:12:50 PM IST

नागरिकता नियम 2009 में संशोधन का ऐलान
नागरिकता नियम 2009 में संशोधन का ऐलान


India Citizenship Rules: मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (MHA) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सिटिज़नशिप रूल्स, 2009 में बदलाव की घोषणा की गई है . इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के एप्लिकेंट्स के लिए पासपोर्ट डिस्क्लोज़र ज़रूरतों से जुड़े नए प्रोविज़न शामिल हैं . भारत सरकार का यह नया फ़ैसला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले उन नागरिकों के लिए ज़रूरी है जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं . उन्हें अब नए नियमों और अपनी सिटिज़नशिप एप्लीकेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में पता होना चाहिए .

खास बातें

यह नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने 18 मई 2026 को जारी किया है. यह संशोधन Citizenship Rules, 2009 में किया गया है, जो Citizenship Act, 1955 के तहत आता है.

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नए नियम में क्या कहा गया है?

पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकता के लिए अप्लाई करने वालों को यह बताना होगा कि उनके पास इन देशों का जारी किया गया वैलिड या एक्सपायर हो चुका पासपोर्ट नहीं है, या अगर उनके पास ऐसा पासपोर्ट है/था, तो उन्हें पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे:

  • पासपोर्ट नंबर
  • जारी करने की तारीख
  • जारी करने की जगह
  • एक्सपायरी डेट

 सरेंडर करना होगा पासपोर्ट

 एप्लीकेंट को भारतीय नागरिकता मिलने के 15 दिनों के अंदर अपना पाकिस्तानी, अफ़गान या बांग्लादेशी पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए सहमत होना होगा . उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी .

पासपोर्ट इन अधिकारियों को सरेंडर करना होगा

  • सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पोस्ट्स
  • या संबंधित सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पोस्ट्स

यह क्यों ज़रूरी है?

इस बदलाव को भारत की नागरिकता प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियमों को और सख़्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के अप्लाई करने वालों के लिए .

Tags: India Citizenship
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