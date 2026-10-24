India China Border: कहीं बन न जाए गलवान जैसी स्थिति! चीन की इस हरकत से बिगड़ते हैं बॉर्डर पर हालात, भारत ने साफ-साफ बता दिया

India China Border: हाल ही में चीन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी किया है, बता दें कि भारत ने शुक्रवार को कहा कि जब भी चीनी सैनिक “तय पेट्रोलिंग पैटर्न से अलग होते हैं” तो लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर हालात बिगड़ जाते हैं और अपनी इस बात को दोहराया कि बॉर्डर पर शांति और सुकून दोनों देशों के रिश्तों के पूरे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात एक रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग में कही. इससे एक दिन पहले इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के डायरेक्टर जनरल शत्रुजीत कपूर ने इशारा किया था कि हाल के दिनों में अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर कई जगहों पर चीनी सेना के साथ ‘आमना-सामना’हुआ है.

ITBP का चीन से आमना-सामना

कपूर ने गुरुवार को राजस्थान के अलवर में एक बेस पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, “पिछले कुछ दिनों में, ऐसे हालात बने जहां अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर आमना-सामना हुआ और यह अभी भी जारी है.” ITBP उन खास फोर्स में से एक है जो LAC के कुछ हिस्सों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है.कपूर ने यह भी कहा कि ITBP की एक नई टुकड़ी, शौर्य कमांडो, को “चल रहे टकराव” के दौरान तैयार किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि ITBP ने सभी बॉर्डर यूनिट्स के लिए ड्रोन प्लाटून तैयार किए हैं और 2020 में गलवान घाटी जैसी लड़ाइयों से निपटने के लिए एक नया “स्ट्राइक कोर्स” तैयार किया है.

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जायसवाल ने सीधे तौर पर कपूर की टिप्पणियों का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना कि चीनी सेना का स्थापित गश्त पैटर्न से हटना एलएसी पर स्थिति बिगड़ने का मुख्य कारण है.

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आखिर क्यों उठा LAC का मुद्दा ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब ITBP के डायरेक्टर जनरल शत्रुजीत सिंह कपूर ने एक इवेंट के दौरान कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है. सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों तरफ की सेनाएं अभी भी अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर एक-दूसरे के आमने-सामने हैं. उन्होंने कहा कि मौके पर तैनात हमारी “शौर्य कमांडो” टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है.

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