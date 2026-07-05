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Bullet Train: समंदर के नीचे दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, 17 पुल तैयार, जानें कब शुरु होगी यह हाई स्पीड रेल

भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक बड़ा और बेहद जरूरी समझौता हुआ है, जिसने जिसने देश के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विजन को एक नई रफ्तार दी है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: July 5, 2026 2:54:28 PM IST

Bullet Train: समंदर के नीचे दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, 17 पुल तैयार, जानें कब शुरु होगी यह हाई स्पीड रेल


Bullet Train Update: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इन दिनों काफी चर्चा में है. बुलेट ट्रेन का रास्ता बनाने के लिए पहली बार टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह बुलेट ट्रेन समुंदर के नीचे दौड़ने वाली पहली बुलेट ट्रेन मानी जा रही है. जल्दी ही बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने के लिए इसका निर्माण सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सकेगा. 5 जुलाई 2026 यानि कि आज से ही इस प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना के लिए जर्मनी में तैयार की गई दो अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीनें चीन से समुद्री रास्ते से भारत लाई गई थी, जोकि मार्च 2026 में लाई गई थी.

भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक बड़ा और बेहद जरूरी समझौता हुआ है, जिसने जिसने देश के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विजन को एक नई रफ्तार दी है. चलिए जानते हैं इसके बारे में. 

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समुद्र के नीचे बन रही है अंडर सी सुरंग 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलेट ट्रेन के संचालन के लिए देश में पहली बार अंडर सी सुरंग बनाई जा रही है. ये सुरंग भारत में पहली बार तैयार की जा रही है और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जा रहा है. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतरीन मशीनों के जरिए सुरक्षित तरीके से समुद्र के अंदर अंडर सी सुरंग बनाने का काम चल रहा है. इस परियोजना से जुड़े इंजीनियर लगातार इस हिस्से पर काम कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यह एक बड़े लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सावली से विक्रोली तक 9.7 किलोमीटर लंबे हिस्से की इस प्रोजेक्ट के लिए खुदाई की जाएगी. 

320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार 

माना जा रहा है कि ट्रेन के मार्ग का काम पूरा हो जाने के बाद बुलेट ट्रेन की रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. यह ट्रेन फिलहाल मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाए जाने की बात चल रही है. इस तेज रफ्तार के कारण मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. माना जा रहा है कि ट्रेन के निर्माण कार्य के चलते अबतक 17 पुल बनकर तैयार किए जा चुके हैं.

Tags: Bullet Train Update
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