मार्च के दौरान बेहोश हो गई TMC महिला सांसद, पुलिस के हिरासत से भाग कर राहुल गांधी ने किया ऐसा काम, देख दंग रह गई प्रियंका गांधी

Opposition Protest: इंडिया अलायंस चुनाव आयोग पर वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। इस दौरान संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग भवन तक इंडिया ब्लॉक विरोध प्रदर्शन में नाटकीय दृश्य सामने आए, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेडिंग फांदते नजर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने संसद से मार्च निकाल रहे नेताओं को रोक दिया। वहीं, हिरासत के दौरान एक सांसद की तबीयत बिगड़ गई।

बेहोश हो गईं टीएमसी नेता

दरअसल, मार्च के दौरान टीएमसी नेता मिताली बाग बेहोश हो गईं। राहुल गांधी और अन्य लोग टीएमसी सांसद मिताली बाग की मदद करते नजर आए। राहुल गांधी ने बस से उतरकर उनको गाड़ी में इलाज के लिए भिजवाया और वापस बस में चले गए। यह विरोध मार्च विपक्षी इंडिया अलायंस द्वारा चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान “मतदाता धोखाधड़ी” के आरोपों के खिलाफ निकाला जा रहा था।

वोट चोरी का सच अब सबके सामने आ गया है-राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, ‘वोट चोरी का सच अब सबके सामने आ गया है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है; यह संविधान की रक्षा की लड़ाई है। यह एक व्यक्ति, एक वोट के मूल सिद्धांत की लड़ाई है और इसकी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें एक स्वच्छ, पारदर्शी मतदाता सूची की आवश्यकता है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही ये बात

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘अगर सरकार हमें चुनाव आयोग तक नहीं पहुँचने दे रही है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि उसे किस बात का डर है? इस मार्च में सभी सांसद थे, हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। हम चाहते थे कि चुनाव आयोग सभी सांसदों को बुलाए, हम बैठक करें और अपनी बात रखें, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि केवल 30 सदस्य ही आएँ। यह कैसे संभव है?’

कांग्रेस महासचिव और पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘पुलिस और सरकार हमें 30 सेकंड के लिए भी मार्च नहीं करने दे रही है। वे हमें यहीं रोकना चाहते हैं। देश में कैसा लोकतंत्र है? सांसदों को चुनाव आयोग जाने की आज़ादी नहीं है।’ अब वे कह रहे हैं कि सिर्फ़ 30 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन कम से कम उन 30 लोगों को चुनाव आयोग कार्यालय तो जाने दो।

दिल्ली पुलिस ने कही ये बात

वहीं, नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा कि चुनाव आयोग से 30 सांसदों के आने की अनुमति थी। चूँकि वे बड़ी संख्या में थे, इसलिए हमने उन्हें हिरासत में लिया। हमने उन्हें सूचित किया है कि 30 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने की अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली के ज्वाइंट सीपी दीपक पुरोहित ने कहा कि हिरासत में लिए गए इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पास के पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। हम अभी भी हिरासत में लिए गए सांसदों की संख्या गिन रहे हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन हमें सूचना मिली थी।