इंडिया ब्लॉक का बड़ा प्रदर्शन होगा 12 अक्टूबर को, फिर होगी ‘दिल्ली जाम’ राहुल गांधी और ममता बनर्जी होंगे शामिल

INDIA bloc Protest 12 October 2026: SIR (Special Intensive Revision) में कथित तौर पर गड़बड़ी को लेकर CED ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीति जोर पकड़ने लगी है. भले ही अभिजीत दिपके और ध्रुव राठी समेत कई नेता हिरासत में ले लिए गए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का शनिवार को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन शाम तक जारी रहा. कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की बहस देखने को मिली, लेकिन हिंसा नहीं हुई. इस बीच INDIA ब्लॉक की ओर से एलान हुआ है कि आगामी सोमवार (12 अक्टूबर,2026) को उसके नेता दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे.

इसमें INDIA ब्लॉक के करीब-करीब सभी बड़े नेता शामिल होंगे. सूत्रों के मुताबिक, INDIA ब्लॉक सोमवार को एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों पर शनिवार को भी कार्रवाई जारी रही. ये विरोध प्रदर्शन वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर हो रहे हैं.

ममता बनर्जी सोमवार को प्रदर्शन में होंगी शामिल

TMC प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय राजधानी में ही रुकने और सोमवार को INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का फ़ैसला किया है. बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपनी यात्रा की योजना में बदलाव किया और कोलकाता लौटने का अपना कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली में ही रुकने का फ़ैसला किया है. वहीं, TMC नेता अभिषेक बनर्जी, जो कोलकाता लौट गए थे, वे भी दिल्ली जाएंगे और विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे.

वहीं, दिल्ली पुलिस ने बताया कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के आज जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में लगभग 1,500 लोगों को हिरासत में लिया गया है. शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हिरासत में लिए गए लोगों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, TMC की ममता बनर्जी और AISA की नेहा बोरा शामिल हैं. जंतर-मंतर के आसपास पत्रकारों को भी हिरासत में लिए जाने की खबरें आईं. सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो में हिरासत में लिए गए पत्रकारों को बसों से अपने प्रेस कार्ड दिखाते हुए देखा गया.

अभिजीत दिपके समेत कई नेता हिरासत में

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने पर CJP के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई में ममता बनर्जी, AAP के अरविंद केजरीवाल और AISA की नेहा बोरा समेत कई अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है.

अजिंक्य शिंदे कर रहे आंदोलन की अगुवाई

जंतर-मंतर के आसपास भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच CJP ने लोगों से विरोध प्रदर्शन स्थल की ओर मार्च करने का आग्रह किया. अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी के बाद CEC-विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे CJP के अजिंक्य शिंदे ने X पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि अगर दिल्ली पुलिस आपको रोकने की कोशिश करती है, तो वे आपको जहां भी रोकेंगे, वही आपका जंतर-मंतर बन जाएगा.