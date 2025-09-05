Home > देश > Indian Economy: जब भारत बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, तब लिस्ट में इस स्थान पर होगा PAK

Indian Economy in 2075: Goldman Sachs ने भारत और पाकिस्तान को लेकर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, उस समय पाकिस्तान छठे नंबर पर होगा और दोनों की जीडीपी में चार गुना से ज़्यादा का अंतर होगा।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 5, 2025 22:54:00 IST

Indian Economy in 2075
Indian Economy in 2075

Indian Economy in 2075: हाल के वर्षों में, जहां दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था (Economy) तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि, ट्रंप (Trump) द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद, माना जा रहा है कि इसका देश की वृद्धि पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन एक रिपोर्ट ने भारत के आर्थिक विकास (Economic Development) को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है।

वैश्विक परामर्श कंपनी (Global Consulting Company) EY ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2038 तक भारत क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

आपको बता दें कि इससे पहले गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि जब भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, उस समय पाकिस्तान छठे नंबर पर होगा और दोनों की जीडीपी में चार गुना से ज़्यादा का अंतर होगा।

भारत-पाक की अर्थव्यवस्था पर एक नजर

अभी तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान 41वें नंबर पर है। लेकिन ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, कुछ सालों में भारत तीसरे और दूसरे स्थान पर पहुँच जाएगा। फ़िलहाल भारत की अर्थव्यवस्था (4.187 ट्रिलियन डॉलर) है। पाकिस्तान की जीडीपी (GDP) सिर्फ (377 बिलियन डॉलर) है। इन आँकड़ों को देखकर साफ़ है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में 9 गुना का अंतर है।

कब बनेगा भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था?

गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस समय भारत से आगे केवल चीन ही होगा। उस दौरान भारत की जीडीपी 52.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी। अगर पाकिस्तान की बात करें, तो वह 12.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ इस सूची में छठे नंबर पर होगा।

इस साल भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ गया है। अब, भारत के बारे में कई रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर सूची में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। वर्तमान में, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसके बाद चीन, जर्मनी और फिर भारत और जापान हैं।

भारत से मुकाबला करने में PAK को लग जाएंगे इतने साल

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की मौजूदा जीडीपी (4.1 ट्रिलियन डॉलर) तक पहुँचने में पाकिस्तान को केवल 30 से 35 साल लगेंगे। रिपोर्ट में 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी (3.3 ट्रिलियन डॉलर) और 2060 तक (6.1 ट्रिलियन डॉलर) होने का अनुमान लगाया गया है। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अगले 50 से 70 सालों में भी आर्थिक रूप से भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा।

