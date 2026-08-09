क्या है गंगा जल संधि, जिसके आधार पर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है पानी का बंटवारा, अब क्यों हो रही चर्चा?

Ganga Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच हुई गंगा जल संधि को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह संधि दिसंबर 2026 में खत्म हो रहा है. विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को गंगा जल संधि को रिन्यू करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए.

जायसवाल ने कहा कि कई तकनीकी स्तर के ढांचे भी हैं जो पानी के मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मदद करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच की गंगा जल संधि क्या है? दोनों देश पानी का बंटवारा कैसे करते हैं?

कब हुए थे हस्ताक्षर?

भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि पर 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है. दोनों देशों के बीच इसे रिन्यू करने पर बातचीत अभी शुरू होनी बाकी है. पश्चिम बंगाल सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों से पीने के पानी और औद्योगिक पानी की जरूरतों के बारे में जानकारी मिली है, जिसे सरकार का नजरिया तय करते समय ध्यान में रखा गया है. पश्चिम बंगाल सरकार के एक अधिकृत प्रतिनिधि ने 30 अक्टूबर 2023, 15 मार्च 2024, 31 मई 2024 और 26 मार्च 2025 को इस मामले पर हुई अंतर-मंत्रालयी बातचीत में हिस्सा लिया, जहां एक सामूहिक राय बनाई गई.

भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि पर पूर्व प्रधानमंत्रियों देवेगौड़ा और शेख हसीना ने 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षर किए थे. इसने एक ऐसी नींव रखी जिसने 30 साल की अवधि के लिए पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को खत्म कर दिया.

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पानी के बंटवारे का फॉर्मूला कैसा काम करता है?

द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, संधि में साल के पहले छह महीनों (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की न्यूनतम मात्रा तय की गई थी. यह मात्रा 1949 और 1988 के बीच पानी के बहाव के आकलन के आधार पर एक फॉर्मूले और एक सांकेतिक शेड्यूल के जरिए तय की गई थी.

संधि में कहा गया है कि अगर फरक्का बैराज पर पानी का स्तर 70,000 क्यूसेक से कम हो जाता है, तो भारत और बांग्लादेश दोनों को 50-50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. पानी का बहाव ज्यादा होने पर अलग-अलग बंटवारे के फॉर्मूले लागू होते हैं और बहाव बहुत कम होने पर बातचीत के प्रावधान हैं. फरक्का में हर 10 दिन में पानी की माप की जाती है.

अभी क्यों हो रही चर्चा?

ऐसे में अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि को लेकर एक बार फिर चर्चा क्यों शुरू हुई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जल संधि दिसंबर, 2026 में खत्म होने वाला है. इसलिए इसको लेकर चर्चा हुई है.

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