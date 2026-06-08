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INDIA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं? बैठक में कांग्रेस को सुननी पड़ी सहयोगियों की खरी-खरी; DMK और AAP नदारद

INDIA Alliance: दिल्ली में सोमवार को हुई INDIA गठबंधन की बैठक में न सिर्फ़ विपक्ष की एकता दिखी, बल्कि आपसी मतभेद भी सामने आए. दरअसल कई सहयोगी पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और गठबंधन के कामकाज पर सवाल उठाए.

By: Shristi S | Published: June 8, 2026 11:12:32 PM IST

INDIA गठबंधन बैठक में विपक्षी दलों के नेता
INDIA गठबंधन बैठक में विपक्षी दलों के नेता


INDIA Alliance Meeting: दिल्ली में सोमवार को हुई INDIA गठबंधन की बैठक में न सिर्फ़ विपक्ष की एकता दिखी, बल्कि आपसी मतभेद भी सामने आए. दरअसल कई सहयोगी पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और गठबंधन के कामकाज पर सवाल उठाए.

कुछ नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा सहयोगियों के ख़िलाफ की गई कथित टिप्पणियों पर नाराजगी जताई और तालमेल की कमी की ओर इशारा किया.

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INDIA गठबंधन की बैठक के लिए 25 विपक्षी पार्टियां एकजुट हुईं

2029 के लोकसभा चुनावों से पहले BJP के ख़िलाफ संयुक्त रणनीति बनाने के लिए 25 विपक्षी पार्टियों के नेता नई दिल्ली में इकट्ठा हुए. बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल थीं. बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सभी नेताओं ने खुलकर अपनी राय रखी. शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया.

बैठक में आपसी राजनीतिक तालमेल पर उठे सवाल

सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद वामपंथी दलों और अन्य नेताओं ने भी ऐसी ही चिंताएं ज़ाहिर कीं. कुछ नेताओं ने सवाल किया कि अगर INDIA गठबंधन की बैठक साल में सिर्फ़ एक बार होगी तो राजनीतिक तालमेल कैसे बेहतर हो सकता है; इसके बजाय, उन्होंने ज़्यादा बार बैठकें करने की मांग की.

इसके जवाब में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भले ही गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह एकजुट है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अलग-अलग राज्यों की राजनीतिक हकीकत और स्थानीय नेताओं की राय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

INDIA गठबंधन की बैठक हर दो महीने में होगी

INDIA गठबंधन ने तय किया कि अब से उनकी बैठकें हर दो महीने में होंगी. अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होनी है, हालांकि तारीख बाद में तय की जाएगी. खरगे ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी विपक्षी दलों के बीच तालमेल की बैठकें होती रहेंगी. गठबंधन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का भी फैसला किया.

इसके अलावा, NEET पेपर लीक और CBSE की दोबारा मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े विवादों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग फिर से उठाई गई. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों और समाज के पिछड़े वर्गों से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की.

DMK और AAP की गैर-मौजूदगी चर्चा का विषय बनी

बैठक में DMK और आम आदमी पार्टी (AAP) की गैर-मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के साथ मतभेदों के कारण दोनों पार्टियां बैठक में शामिल नहीं हुईं. तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी TVK को कांग्रेस के समर्थन से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए DMK बैठक से दूर रही. DMK नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए दशकों पुराने गठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया.

वहीं, INDIA गठबंधन का आधिकारिक हिस्सा होने के बावजूद, आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ सीधे चुनावी मुकाबले में है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. जून 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हुई बैठक के बाद यह INDIA गठबंधन की पहली औपचारिक बैठक थी. 

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के उभार पर भी चर्चा हुई. कई नेताओं को लगा कि यह आंदोलन आम जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है और इसलिए इसे समर्थन मिलना चाहिए. शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठी पहचान को बढ़ावा देने के लिए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की तारीफ की; उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के लिए हमेशा जगह होती है और CJP अब उस राजनीतिक जगह को भर रही है. गौरतलब है कि CJP, NEET पेपर लीक और CBSE के दोबारा मूल्यांकन से जुड़े विवादों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रही है और इन मुद्दों को लेकर 7 जून को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था.

Tags: akhilesh yadavcongressindia alliancerahul gandhi
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