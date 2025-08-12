Home > देश > Independence Day Quiz: स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ रोचक सवाल-जवाब, Quiz की तैयारी करने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

Published By: Heena Khan
Published: August 12, 2025 10:47:21 IST

Independence Day Quiz: स्वतंत्रता दिवस में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ ही दिनों में स्कूल, विश्विद्यालय, पाठशालाएं तिरंगे से सजी हुई नजर आने वाली हैं। इस दिन का इंतजार छात्र काफी शिद्द्त से करते हैं। जैसा की आप सभी जानते हैं कि, इस दिन भारत आज़ादी का जश्न मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। यही वो दिन है जब 1947 में हम ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए थे। इस ख़ास मौके पर हमें अपने देश का इतिहास और सामान्य ज्ञान भी जानना चाहिए। आइए आज़ादी से जुड़े कुछ सवालों का जवाब जान लेते हैं जो शायद ही यहाँ किसी को पता हो। 

प्रश्न 1: स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?

a) सी. राजगोपालाचारी
b) लॉर्ड माउंटबैटन
c) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
d) मोतीलाल नेहरू
उत्तर: लॉर्ड माउंटबैटन

प्रश्न 2: स्वतंत्रता की घोषणा के समय “ट्रिस्ट विद डेस्टिनी” भाषण किसने दिया था?
a) महात्मा गांधी
b) जवाहरलाल नेहरू
c) भगत सिंह
d) सुभाष चन्द्र बोस
उत्तर: जवाहरलाल नेहरू

प्रश्न 3: भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था?
a) पिंगली वेंकैया
b) बंकिमचन्द्र चटर्जी
c) रवीन्द्रनाथ टैगोर
d) सी. राजगोपालाचारी
उत्तर: पिंगली वेंकैया

प्रश्न 4: स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं?
a) राष्ट्रपति भवन
b) लाल किला
c) इंडिया गेट
d) संसद भवन
उत्तर: लाल किला

प्रश्न 5: “भारत छोड़ो आंदोलन” किस वर्ष शुरू हुआ था?
a) 1930
b) 1942
c) 1919
d) 1920
उत्तर: 1942

प्रश्न 6: भारत का राष्ट्रीय गान “जन गण मन” किसने लिखा?
a) बंकिमचन्द्र चटर्जी
b) रवीन्द्रनाथ टैगोर
c) महात्मा गांधी
d) पिंगली वेंकैया
उत्तर: रवीन्द्रनाथ टैगोर

प्रश्न 7: 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने?
a) लॉर्ड माउंटबैटन
b) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
c) पंडित नेहरू
d) सरदार पटेल
उत्तर: लॉर्ड माउंटबैटन

प्रश्न 8: स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपतिके रूप में किसने शपथ ली?
a) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
b) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
c) पंडित नेहरू
d) सरदार पटेल
उत्तर: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

