Independence Day Flag Hoisting: 1947 से लेकर 2026 तक…अब तक कौन-कौन से प्रधानमंत्री ने कितनी बार लाल किले से फहराया तिरंगा?

Independence Day Flag Hoisting: आज 15 अगस्त 2026 को हमने आजादी के 79 साल पूरे कर लिए हैं और हम 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं. हर साल भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका तो मिला लेकिन वे लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा पाए. गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्हें लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका नहीं मिला.

ऐसे में आइए जानते हैं कि 1947 से लेकर 2026 तक कौन-कौन प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने का मौका मिला. आइए पूरी लिस्ट देखते हैं.

यहां देखें पूरी लिस्ट

क्रमांक प्रधानमंत्री कितनी बार कब से कब तक 1.

जवाहर लाल नेहरू 17 1947-1963 2. लाल बहादुर शास्त्री 2 1964-1965 3. इंदिरा गांधी 11 1966-1976 4. मोरारजी देसाई 2 1977 और 1978 5. चौधरी चरण सिंह 1 1979 6. इंदिरा गांधी 5 1980-1984 7. राजीव गांधी 5 1985-1989 8. वी. पी. सिंह 1 1990 9. पी. वी. नरसिम्हा राव 5 1991-1995 10. एच.डी. देवेगौड़ा 1 1996 11. आई. के. गुजराल 1 1997 12. अटल बिहारी वाजपेयी 5 1998-2003 13. मनमोहन सिंह 10 2004-2013 14. नरेन्द्र मोदी 13 2014- अब तक

पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा

आज 15 अगस्त, 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया. इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा कि कोई देश तब महान बनता है और अपने लक्ष्य हासिल करता है, जब वह अपने सपनों, संकल्प और क्षमताओं के दम पर आगे बढ़ता है. उन्होंने नागरिकों से छोटे सपने देखना छोड़कर बड़े सपने देखने का आग्रह किया और कहा कि बड़े सपने लोगों की सोच और नजरिए का दायरा बढ़ाते हैं. पीएम मोदी ने मजबूत संकल्प लेने का भी आह्वान किया और कहा कि पक्का इरादा देश को मुश्किलों और आपदाओं के बीच रास्ता खोजने में मदद करता है.

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