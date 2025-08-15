Home > देश > Independence Day 2025 Wishes: अपने चहेतों को ये टॉप संदेश भेजकर दें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ये चार लाइनें लगा देंगी चार चांद

Independence Day 2025 Wishes: अपने चहेतों को ये टॉप संदेश भेजकर दें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ये चार लाइनें लगा देंगी चार चांद

Independence Day 2025 Wishes: आज पूरा देश आजादी का जश्न मनाने के लिए बेताब है। जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज, 15 अगस्त है और आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ये हमारे लिए बेहद ख़ास है क्यूंकि ये एक ऐसा दिन है जब हमारा भारत अंग्रेजों की कैद से आज़ाद हुआ था।

Published By: Heena Khan
Published: August 15, 2025 07:47:19 IST

independence day wishes
independence day wishes

Independence Day 2025 Wishes: आज पूरा देश आजादी का जश्न मनाने के लिए बेताब है। जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज, 15 अगस्त है और आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ये हमारे लिए बेहद ख़ास है क्यूंकि ये एक ऐसा दिन है जब हमारा भारत अंग्रेजों की कैद से आज़ाद हुआ था। यह दिन सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं, बल्कि हमारे वीर शहीदों के बलिदानों की याद है। उन लोगों की याद जिन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर आपने अब तक किसी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ नहीं दी हैं, तो आज एक ख़ास अंदाज़ में कहें।

देशभक्ति के रंग में रंगेगा हिंदुस्तान 

तो चलिए ख़ुशी के इस मौके पर आज हम आपको खूबसूरत शायरी, दिल को छू लेने वाले कोट्स और देशभक्ति के संदेश बताएंगे। जिन्हें आप अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं। इन शब्दों के ज़रिए आप न सिर्फ़ देश के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी देशभक्ति के रंग में ढाल सकते हैं।

Delhi NCR Ka Mausam: आसमान मनाएगा आजादी का असली जश्न! Delhi-NCR में बादल दिखाएंगे ऐसा तांडव, सारा मजा हो जाएगा किरकिरा

ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो बस ये है हम हिंदुस्तानी हैं।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

न झुकेगा तिरंगा कभी देश की शान के लिए,
दिलों में बसता है भारत, इसकी जान के लिए।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

न झुकेगा तिरंगा कभी देश की शान के लिए,
दिलों में बसता है भारत, इसकी जान के लिए।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

न झुकेगा तिरंगा कभी देश की शान के लिए,
दिलों में बसता है भारत, इसकी जान के लिए।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े,
पाया जिसमें दाना-पानी।
है माता-पिता बंधु जिसमें,
हम हैं जिसके राजा-रानी।

शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की
इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की
वंदे मातरम, वंदे मातरम

UP Ka Mausam: आजादी के दिन देखने काबिल होगा UP का मौसम, गरज चमक के साथ लहराएगा तिरंगा, जानिए कैसा रहेगा प्रदेश का हाल

Tags: 15 august15 august specialhome-hero-pos-3independence dayindependence day qoutesshayari for independence day
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025
Independence Day 2025 Wishes: अपने चहेतों को ये टॉप संदेश भेजकर दें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ये चार लाइनें लगा देंगी चार चांद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Independence Day 2025 Wishes: अपने चहेतों को ये टॉप संदेश भेजकर दें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ये चार लाइनें लगा देंगी चार चांद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Independence Day 2025 Wishes: अपने चहेतों को ये टॉप संदेश भेजकर दें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ये चार लाइनें लगा देंगी चार चांद
Independence Day 2025 Wishes: अपने चहेतों को ये टॉप संदेश भेजकर दें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ये चार लाइनें लगा देंगी चार चांद
Independence Day 2025 Wishes: अपने चहेतों को ये टॉप संदेश भेजकर दें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ये चार लाइनें लगा देंगी चार चांद
Independence Day 2025 Wishes: अपने चहेतों को ये टॉप संदेश भेजकर दें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ये चार लाइनें लगा देंगी चार चांद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?