Independence Day 2026: Gen Z और महिलाओं पर फोकस, तिरंगे की पगड़ी… लाल किले से पीएम मोदी के 90 मिनट के भाषण में क्या होगा खास?

PM Modi Independence Day Speech 2026: भारत कल यानी 15 अगस्त को अपना 80वां स्वंतत्र दिवस मनाएगा. लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे, तो उसमें Gen Z युवाओं, छात्रों, महिलाओं, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, खेल और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर खास जोर रहने की संभावना है.

पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस संबोधन करीब 90 मिनट का हो सकता है. इस दौरान वह देश की युवा आबादी से संवाद बढ़ाने और उन्हें विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने पर विशेष जोर दे सकते हैं.

तिरंगे रंग की पगड़ी में लाल किला पहुंचेंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी 15 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे लाल किले से देश को संबोधित करेंगे. इस मौके पर उनके पहनावे पर भी लोगों की नजर रहेगी. इस खास अवसर पर जब देश अपना 80वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा, पीएम तिरंगे रंग की पगड़ी पहनकर आएंगे.

युवाओं और Gen-Z पर खास फोकस

इस बार पीएम मोदी के भाषण में युवाओं और खासकर Gen-Z को लेकर बड़ा संदेश देखने को मिल सकता है. पीएम छात्रों और बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने, उनके विाचरों को समझने और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने की जरूरत पर बात कर सकते हैं. युवाओं को रोजगार, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए नए अवसर देने का मुद्दा भी संबोधन का अहम हिस्सा होगा.

2047 तक विकसित भारत का संकल्प

पीएम मोदी के भाषण में विकसित भारत 2047 का लक्ष्य सबसे प्रमुख विषयों में से एक रहने की संभावना है. आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और अगले चरण की रणनीति पर प्रधानमंत्री बात करेंगे. इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र हो सकता है.

महिलाओं को लेकर बड़ा एलान

महिलाओं को लेकर भी लाल किले से बड़ा संदेश मिलने वाली है. पीएम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण से जुड़े महिला आरक्षण कानून के देने की बात भी करेंगे.

ऊर्जा सुरक्षा पर भी बड़ा संदेश

बदलते वैश्विक हालात और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी भी अहम मुद्दा बन सकती है. पीएम देश को पेट्रोल-डीजल के वैकल्पिक ईंधनों, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत के बारे में संदेश देंगे.

डिजिटल इंडिया और खेलों को लेकर नया विजन

भारत के डिजिटल बदलाव को पीएम मोदी अपने संबोधन में जिक्र करेंगे. डिजिटल इंडिया, AI, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी सेवाओं में आए बदलावों का सामने रखा जा सकता है. पीएम युवाओं को नई तकनीकों के इस्तेमाल के साथ-साथ इन क्षेत्रों में रोजगार और इनोवेशन के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर दे सकते हैं.

वहीं भारत में खेलों को बढ़ावा देने का मुद्दा भी पीएम के भाषण में शामिल होगा. आने वाले सालों में भारत में होने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों और ओलंपिक की मेजबानी की महत्वाकांक्षा का जिक्र करते हुए खेलों में भारत की तैयारी और युवा खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसरों पर बात होगी.

संसद में गतिरोध पर भी संदेश देंगे पीएम

संसद के कामकाज और राजनीतिक गतिरोध का मुद्दा भी पीएम के संबोधन में शामिल होगा. सरकार की प्राथमिकताओं, विपक्ष के साथ संवाद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी कामकाज को लेकर पीएम अपनी बात रख सकते हैं.