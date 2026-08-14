Home > देश > Independence Day School Holiday 2026: क्या 15 अगस्त को बच्चों को जाना होगा स्कूल? कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए DM ने जारी किया नया आदेश

Independence Day School Holiday 2026: क्या 15 अगस्त को बच्चों को जाना होगा स्कूल? कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए DM ने जारी किया नया आदेश

Independence Day 2026 School Holiday: आम तौर पर इस दिन स्कूल बंद रहते हैं लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्कूल 15 अगस्त को खुले रहेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स और जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल खुलेंगे और सभी छात्रों व शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

By: Anshika thakur | Published: August 14, 2026 5:43:51 PM IST

स्वतंत्रता दिवस 2026 पर स्कूल में छुट्टी
स्वतंत्रता दिवस 2026 पर स्कूल में छुट्टी


Independence Day 2026 School Holiday: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए बहुत गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि यह लंबे समय तक चले ब्रिटिश शासन से देश की आजादी का प्रतीक है. इस ऐतिहासिक मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और देश भर के स्कूलों, दफ्तरों और अन्य संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है. आम तौर पर इस दिन स्कूल बंद रहते हैं लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्कूल 15 अगस्त को खुले रहेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स और जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल खुलेंगे और सभी छात्रों व शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
 

DM ने आदेश में क्या कहा?

 
जो माता-पिता यह सोचकर अपने बच्चों को घर पर रखने की योजना बना रहे हैं कि 15 अगस्त को छुट्टी होगी उन्हें सबसे पहले गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र मंडेर द्वारा जारी निर्देशों को देख लेना चाहिए. आदेश के अनुसार गाजियाबाद में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल 15 अगस्त को खुले रहेंगे. उन्होंने साफ किया है कि छात्रों या शिक्षकों के लिए कोई छुट्टी नहीं होगी और उस दिन सभी के लिए स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य होगी.
 

क्या स्कूलों में रेगुलर क्लास होंगी?

 
आदेश के अनुसार 15 अगस्त को स्कूल खुले रहेंगे लेकिन इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है कि रेगुलर क्लास होंगी या नहीं. हालांकि उम्मीद है कि स्कूल आजादी के दिन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि छात्र भारत के इतिहास और आजादी की लड़ाई के बारे में जान सकें. वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने के साथ-साथ देशभक्ति से जुड़ी दूसरी गतिविधियां भी होंगी जिससे छात्रों में देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी.
 

अ ट्री फ़ॉर द नेशन

 
‘अ ट्री फ़ॉर द नेशन’ कैंपेन के तहत स्कूलों से पेड़ लगाने के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी कहा गया है. स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता को तिरंगे के साथ सेल्फी लेने और उन्हें हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा स्कूलों को आजादी की लड़ाई और अलग-अलग युद्धों में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को बुलाने और सम्मानित करने का निर्देश दिया गया है. इसलिए अगर 15 अगस्त को कोई स्कूल बंद पाया जाता है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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