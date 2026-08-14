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Independence Day 2026 Dry Day: स्वतंत्रता दिवस ही नहीं, अगस्त में इस दिन भी नहीं मिलेगी शराब; जानें पूरी डिटेल

Dry Day In August: अगस्त महीने में कई दिन ड्राई डे (नो अल्कोहल) डे होने वाला है. इस दिन भारत के कुछ हिस्सों में शराब की दुकानें और दूसरे रिटेलर बंद रहते हैं. जानिए क्या 15 अगस्त को भी नहीं मिलेगी शराब.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 14, 2026 4:28:49 PM IST

क्या 15 अगस्त पर रहेगा ड्राई डे?
क्या 15 अगस्त पर रहेगा ड्राई डे?


अगस्त 2026 में भारत के कई हिस्सों में कुछ ड्राई डे रहेंगे, जिन पर शराब की दुकानें और अन्य रिटेल शराब आउटलेट बंद रहेंगे. 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, को आमतौर पर देश के अधिकांश हिस्सों में ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है. हालांकि, इसके अलावा ड्राई डे की तारीखें राज्य और शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं.

ड्राई डे क्या होते हैं?

ये सरकार की बताई हुई तारीखें हैं जिन पर भारत में शराब की रिटेल बिक्री और कई मामलों में, उसे परोसना मना है. ऐसी पाबंदियां आम तौर पर नेशनल छुट्टियों, बड़े धार्मिक त्योहारों और दूसरे खास मौकों पर पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने और शांति से जश्न मनाने के लिए लगाई जाती हैं.

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क्या 15 अगस्त को ड्राई डे रहेगा?

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी भारत की आजादी का दिवस. स्वतंत्रता दिवस पर शराब की दुकानें और दूसरे शराब बेचने वाले आम तौर पर बंद रहते हैं. हालांकि, बार, पब और रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर रोक हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है. 

अगस्त में इन तारीखों पर भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें

25 अगस्त को ईद-ए-मिलाद मनाया जाएगा. और इस दिन भी कई शहरों में  ड्राई डे घोषित किया जाता है. कुछ राज्य और शहर लोकल सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर 25 अगस्त को ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) के लिए ड्राई डे मना सकते हैं. जिन इलाकों में ड्राई-डे का नोटिफिकेशन लागू होता है, वहां शराब की दुकानें और दूसरे लाइसेंस वाले शराब बेचने वालों को बंद रहना होगा. 

सितंबर में भी इन तारीखों पर रहेगा ड्राई डे

4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर कुछ राज्यों और शहरों में स्थानीय एक्साइज विभाग के आदेश के अनुसार ड्राई डे रह सकता है. वहीं, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के चलते महाराष्ट्र और कर्नाटक में शराब की बिक्री पर रोक रह सकती है. इसके बाद 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर महाराष्ट्र में ड्राई डे रहेगा.

यह खबर भी पढ़ें: ‘उड़ा देंगे…’, आजादी के जश्न से पहले भारत को पाक की धमकी; क्या Operation Sindoor भूल गए शहबाज शरीफ?

Tags: dry dayDry Day In AugustIndependence Day 2026
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