Independence Day 2026: 15 अगस्त को मेट्रो से जाने वालों के लिए जरूरी खबर! दिल्ली में इन रूट्स को करें अवॉयड, DMRC की एडवाइजरी जारी

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DMRC Delhi Metro Advisory on 15 August 2026: लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की आवाजाही को आसान बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 15 अगस्त को सुबह 4:00 बजे शुरू हो जाएंगी.
न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा है कि सुबह 4:00 बजे से लेकर रोजाना के शेड्यूल के हिसाब से रेगुलर सर्विस शुरू होने तक सभी लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी.
मेट्रो सर्विस जल्दी शुरू करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्यक्रम के लिए लाल किले के आस-पास सड़कें बंद करने, ट्रैफिक डायवर्ज़न और पाबंदियों का ऐलान किया है.
दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4:00 बजे शुरू होंगी
DMRC ने बताया कि समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों और आमंत्रित लोगों की यात्रा के लिए रक्षा मंत्रालय को 1.30 लाख खास प्री-वेंडेड QR टिकट दिए गए हैं.
METRO SERVICES TO COMMENCE AT 04:00 AM ON INDEPENDENCE DAY
To facilitate the movement of Special Guests, Invitees, and the general public attending the Independence Day Celebration 2026 on Saturday, 15th August 2026, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) will commence metro… pic.twitter.com/j9ytmOgcKw
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 13, 2026
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वैध फिजिकल एडमिट कार्ड दिखाने वाले आमंत्रित लोगों को भी तय मेट्रो स्टेशनों पर खास प्री-वेंडेड QR टिकट मिलेंगे. लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट, लाल किले के सबसे पास के मेट्रो स्टेशन हैं.
कॉरपोरेशन ने बताया कि इन खास QR टिकटों का इस्तेमाल करके की गई यात्रा का खर्च रक्षा मंत्रालय DMRC को चुकाएगा.
लाल किले पर किन चीजों पर रोक है?
आजादी के दिन के समारोह में शामिल होने वालों को सलाह दी गई है कि वे कार्यक्रम स्थल पर कैमरा, दूरबीन, रिमोट-कंट्रोल कार की चाबियां, छाता, हैंडबैग, ब्रीफकेस, ट्रांजिस्टर रेडियो, सिगरेट लाइटर, टिफिन बॉक्स या पानी की बोतलें न ले जाएं.
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