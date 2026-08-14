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Bank Holiday 15 August 2026: 15 अगस्त को बैंक जाने का है प्लान? पहले जान लें स्वतंत्रता दिवस पर बैंक खुलेंगे या रहेंगे बंद

Bank Holiday 15 August 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कारण शनिवार 15 अगस्त 2026 को देश भर में सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

By: Anshika thakur | Published: August 14, 2026 4:18:50 PM IST

बैंक की छुट्टी 15 अगस्त 2026
बैंक की छुट्टी 15 अगस्त 2026


Bank Holiday 15 August 2026: पूरे भारत में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर बंद रहेंगे. स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है और 15 अगस्त को देश भर में बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी.
 

15 अगस्त को बैंक की छुट्टी

 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कारण शनिवार 15 अगस्त 2026 को देश भर में सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. 15 अगस्त को उन लोगों के लिए पारसी नव वर्ष 2026 भी है जो शहंशाही कैलेंडर को मानते हैं.
 
चूंकि स्वतंत्रता दिवस एक अनिवार्य राष्ट्रीय अवकाश है इसलिए यह बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू होता है.
 
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही बैंक की फिजिकल शाखाएं बंद रहेंगी लेकिन ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. भले ही आपकी नजदीकी बैंक शाखा बंद हो, ग्राहक बिना किसी रुकावट के जरूरी बैंकिंग लेन-देन कर सकते हैं. शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहक ज़्यादातर डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जिनमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI पेमेंट और ATM सेवाएं शामिल हैं.
 

अगस्त 2026 में बैंक की छुट्टियां

 
RBI के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार अगस्त में बाकी बैंक की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग-अलग होंगी. बैंक रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहेंगे.
 
RBI की छुट्टियों की आधिकारिक सूची के अनुसार अगस्त 2026 में बची हुई बैंक छुट्टियों की पूरी सूची यहां दी गई है:
 
19 अगस्त (बुधवार): महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्मदिन – अगरतला
 
25 अगस्त (मंगलवार): मिलाद-उन-नबी / पहला ओणम / मिलाद-ए-शेरिफ – कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा
 
26 अगस्त (बुधवार): ईद-ए-मिलाद / बारावफात / मिलाद-उन-नबी / थिरुवोनम – बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम
 
28 अगस्त (शुक्रवार): रक्षा बंधन / वेदना दिवस / ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के बाद शुक्रवार / श्री नारायण गुरु जयंती / अय्यंकाली जयंती – अहमदाबाद, भोपाल, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम

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