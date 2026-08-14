Independence Day 2026: देशसेवा को सलाम! 1,057 कर्मियों को आजादी दिवस पर वीरता और सेवा पदक से किया जाएगा सम्मानित

गृह मंत्रालय ने 14 अगस्त, 2026 को घोषणा की कि पुलिस, फायर, होम गार्ड और सिविल डिफेंस और सुधार सेवाओं के कुल 1,057 कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस, 2026 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा.

किन्हें मिलेगा वीरता पदक?

अगर वीरता की पदक की बात करें, तो 301 मेडल फॉर गैलेंट्री (GM) अवॉर्ड में से 272 पुलिसवालों को और 29 फायर सर्विस वालों को मिले. मेडल फॉर गैलेंट्री जान बचाने, क्राइम रोकने या क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने जैसे बहादुरी के काम के लिए दिया जाता है, जिसमें ऑफिसर की ड्यूटी और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए रिस्क का अंदाज़ा लगाया जाता है.

इलाके के हिसाब से, अवॉर्ड पाने वालों में से 197 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म से प्रभावित इलाकों से हैं, 51 जम्मू और कश्मीर से, 12 नॉर्थ-ईस्ट से और 41 दूसरे इलाकों से हैं.

इन अधिकारियों को मिलेगा सेवा पदक

वहीं सेवा पदक की बात करें, तो कुल 92 प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस (PSM) — जो सर्विस के खास, शानदार रिकॉर्ड के लिए दिए जाते हैं. यह अवॉर्ड कुल 83 पुलिस सर्विस को, चार फायर सर्विस को, तीन सिविल डिफेंस और होम गार्ड सर्विस को और दो करेक्शनल सर्विस को दिए जाएंगे.

इसके अलावा, 664 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस (MSM) अवॉर्ड दिए गए. जो कुशलता और ड्यूटी के प्रति समर्पण से पहचानी जाने वाली कीमती सेवा को पहचान देते हैं, जिनमें से 606 पुलिस सर्विस को, 28 फायर सर्विस को, 18 सिविल डिफेंस और होम गार्ड सर्विस को और 12 करेक्शनल सर्विस को दिए गए.

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