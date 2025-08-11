Independence Day 2025: 15 अगस्त पर लाल किले में PM Modi का भाषण सुनना चाहते हैं तो… आज ही बुक करें टिकट, यहां आसान भाषा में समझें पूरा प्रोसेस

Independence Day 2025: आज 11 अगस्त है, कुछ दिनों के बाद 15 अगस्त आने वाला है। जब हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाएगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री का भाषण लाइव सुनना चाहते हैं, तो आज हम आपको टिकट बुकिंग करने का आसान तरीका समझाएंगे। आप सब के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि, टिकट बुकिंग की प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू हो रही है।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे करें?

रक्षा मंत्रालय ने टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। आप 13 अगस्त, 2025 से टिकट बुक कर सकते हैं। यहां आज हम क्रमबद्ध तरीके से इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं।

सबसे पहले रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट aamantran.mod.gov.in या e-invitations.mod.gov.in पर जाएं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर यहां लॉग इन करें।

होमपेज पर “स्वतंत्रता दिवस 2025 टिकट बुकिंग” विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें।

अपना नाम, मोबाइल नंबर और टिकटों की संख्या दर्ज करें। आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे किसी मान्य पहचान पत्र की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।

टिकट की कीमतें सीट की स्थिति के आधार पर 20 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये हैं। अपनी पसंद चुनें।

ऑनलाइन भुगतान (क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, आदि) के माध्यम से भुगतान पूरा करें।

भुगतान के बाद, आपको क्यूआर कोड और सीट विवरण वाला एक ई-टिकट प्राप्त होगा। इसे प्रिंट करें या अपने मोबाइल में सेव कर लें।

ऑफलाइन टिकट कैसे प्राप्त करें?

टिकट दिल्ली में कुछ सरकारी भवनों या विशेष काउंटरों पर उपलब्ध होंगे। सटीक स्थान रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आपको वैध फोटो पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट) और टिकट शुल्क (20 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये) नकद या डिजिटल भुगतान के माध्यम से तैयार रखना होगा। यहां एक बात बताना बेहद जरूरी है कि ऑफलाइन टिकटों की संख्या काफी सीमित है, इसलिए जल्दी इसे प्राप्त करने का प्रयास करें।