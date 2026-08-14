Independence Day 2026: दिल्ली में ट्रैफिक का क्या रहेगा हाल? 15 अगस्त को कार, बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलने से पहले जानें रूट और एडवाइजरी

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Delhi Police Traffic Advisory on 15 August 2026: 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में ट्रैफिक पर काफी पाबंदियां रहेंगी. लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूट बदलने और सड़कें बंद करने की घोषणा की है. ये पाबंदियां 15 अगस्त को सुबह 4:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक लाल किले के आस-पास के इलाकों में लागू रहेंगी.
आजादी के दिन के जश्न के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम को देखते हुए आने-जाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिबंधित रास्तों से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें.
लाल किले के आस-पास ट्रैफिक पर पाबंदियां
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार 15 अगस्त को सुबह 4:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए ये सड़कें बंद रहेंगी:
- दिल्ली गेट और छत्ता रेल चौक के बीच नेताजी सुभाष मार्ग
- दिल्ली गेट और छत्ता रेल चौक के बीच लोक नायक रोड
- एच.सी. सेन मार्ग और कश्मीरी गेट के बीच एस.पी. मुखर्जी मार्ग
- लाल किले की ओर चांदनी चौक रोड
- लाल किले की ओर निषाद राज मार्ग
- नेताजी सुभाष मार्ग की ओर एस्प्लेनेड रोड और लिंक रोड
- ISBT कश्मीरी गेट की ओर रिंग रोड
यात्रियों को सुबह 4:00 बजे से 10:00 बजे के बीच कई सड़कों जिनमें चिराग, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड और BSZ मार्ग शामिल हैं जिनसे बचने की सलाह भी दी गई है.
TRAFFIC ADVISORY | INDEPENDENCE DAY–2026 🇮🇳
In view of the Independence Day celebrations at Red Fort on 15.08.2026, certain traffic restrictions, diversions and vehicle movement regulations will remain in force from 04:00 AM to 10:00 AM for public safety and convenience.
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 14, 2026
यातायात प्रतिबंधों से नेताजी सुभाष मार्ग, जेएलएन मार्ग, निजामुद्दीन खट्टा, निजामुद्दीन खट्टा और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड का खंड और गांधी बाईपास के माध्यम से आउटर रिंग रोड के मार्ग भी प्रभावित होंगे.
आने-जाने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ते
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रभावित इलाकों से गुजरने वालों के लिए वैकल्पिक रास्तों का सुझाव दिया है.
उत्तर-दक्षिण दिशा में यात्रा करने के लिए लोग अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, एसपी मार्ग, NH-48, मोती मार्ग, शांति सराय रोड, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
पूर्व-पश्चिम दिशा में यात्रा करने के लिए NH-24/NH-9 और रिंग रोड के बीच आने-जाने वाले लोग निजामुद्दीन खट्टा और बारापुल्ला रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा DND और बारापुल्ला रोड/रिंग रोड वाले रास्ते का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ट्रांस-यमुना इलाके में आने-जाने के लिए यात्री ISBT कश्मीरी गेट की ओर युधिष्ठिर सेतु और पुस्ता रोड वाले रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं.
कमर्शियल गाड़ियों और बसों के रूट बदले जाएंगे
एडवाइजरी के मुताबिक 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की सुबह 11:00 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वज़ीराबाद ब्रिज के बीच सामान ढोने वाली गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी. महाराणा प्रताप ISBT और सराय काले खां ISBT के बीच चलने वाली अंतर-राज्यीय बसों के रूट भी बदले जाएंगे.
ट्रैफिक प्लान के अनुसार प्रभावित रास्तों पर चलने वाली सिटी बसों और DTC सेवाओं के रूट भी बदले जाएंगे.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और ट्रैफिक साइन, वेरिएबल मैसेज साइन तथा ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि वे रियल-टाइम अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक एडवाइजरी पर भरोसा करें और प्रतिबंधित इलाकों से शॉर्टकट लेने से बचें.