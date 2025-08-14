Home > देश > विधानसभा में सपा विधायक ने भगवान की तरह की CM Yogi की प्रार्थाना, देख लाल-पीले हो गए अखिलेश यादव, वीडियो देख जाग उठी मुलायम की आत्मा

विधानसभा में सपा विधायक ने भगवान की तरह की CM Yogi की प्रार्थाना, देख लाल-पीले हो गए अखिलेश यादव, वीडियो देख जाग उठी मुलायम की आत्मा

UP: पूजा पाल ने आगे कहा कि मेरे पति की हत्या किसने की यह सबको पता है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया।

August 14, 2025

UP: आपने विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना तो खूब सुनी होगी। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें विपक्ष की एक नेता वर्तमान सरकार की गुणगान करते  हुए नजर आ रही है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश विधानसभा का है। जहां सपा विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। विज़न डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने उन्हें और अन्य महिलाओं को न्याय दिलाया। अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने उनके पति के हत्यारे को दफनाने का काम किया।

सीएम योगी के नीतियों को लेकर कही ये बात 

उत्तर प्रदेश विधानसभा में विज़न डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान सपा विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ कर सबका ध्यान खींचा। सदन को संबोधित करते हुए पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियों को लागू करके मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए।

उन्होंने मुझे न्याय दिलाया-पूजा पाल

पूजा पाल ने आगे कहा कि मेरे पति की हत्या किसने की यह सबको पता है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया। उन्होंने मेरी तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी थी। प्रयागराज में जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियों को लागू करके मुख्यमंत्री ने मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया।

उन्होंने कहा कि अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर भरोसे से देखता है। सपा विधायक पूजा पाल ने आगे कहा, “जब मैंने देखा कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ कोई लड़ना नहीं चाहता, तो मैंने आवाज उठाई। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया।”

