Home > देश > Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!

Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!

Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पीएचडी स्कॉलर को जब तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि उनकी डिग्री दे रहे थे , वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग! पढ़ें पूरी खबर

Published By: Shivani Singh
Published: August 13, 2025 21:03:42 IST

Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!

Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पीएचडी स्कॉलर को जब तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि उनकी डिग्री दे रहे थे तो  पीएचडी स्कॉलर ने उनके हाथो से वो डिग्री लेने से इंकार कर दिया। पीएचडी स्कॉलर के अनुसार तमिलनाडु के राजयपाल ने राज्य के के हितों के खिलाफ काम किया है. यही वजह थी छात्र ने राजयपाल के हाथो अपनी डिग्री लेने से इंकार कर दिया।  

तमिलनाडु के राज्य हितों के खिलाफ कार्य का आरोप

आपको बता दें कि इस पीएचडी स्कॉलर का नाम जीन जोसेफ है उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है. उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर राज्यपाल से दूरी बनाए रखी और कहा राज्यपाल आरएन रवि ने तमिल लोगों के लिए कुछ नहीं किया है. इसलिए मैं उनसे अपनी डिग्री नहीं लेना चाहती थी.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएचडी स्कॉलर जीन जोसेफ मुख्य अतिथि राज्यपाल आरएन रवि अनदेखा करते हुए  कुलपति एन चंद्रशेखर से अपनी डिग्री ली. वहीँ राज्यपाल को ये लगा कि यह एक गलती हो सकती है, लेकिन स्कॉलर ने अपने हाव-भाव से यह बता दिया कि उन्होंने यह जानबूझकर किया है. 

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने कहा, ‘हमने सोचा कि वह कुलपति की स्टूडेंट हैं और उनसे ही यह डिग्री प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया.’

Cloudburst Shrikhand Mahadev Hill: अब कुल्लू की श्रीखंड महादेव पहाड़ी पर फटा बादल, बाढ़ से भीषण तबाही के आसार; हाई अलर्ट

राजनीतिक पृष्ठभूमि भी बनी विरोध का कारण

यही नहीं पीएचडी स्कॉलर का राजयपाल से डिग्री नहीं लेने का एक और कारण सामने निकलकर आ रहा है. जिसमें बताया जा रहा है कि पीएचडी स्कॉलर जीन जोसेफ के पति राजन सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के पदाधिकारी हैं, जिनका राज्यपाल से टकराव चल रहा है. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने राज्यपाल पर तमिलनाडु विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में जानबूझकर देरी करने और निर्वाचित सरकार के कामों को रोकने का आरोप लगाया है.

इनके बीच में तनाव और बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ऐसे मामलों में कोई विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं, बल्कि उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना चाहिए.

Exclusive: धराली आपदा के बाद अपनों को ढूंढ़ रहीं निराश आँखें… कुछ के शव हुए बरामद, कुछ की अभी भी तलाश जारी; जाने क्या है…

Tags: home-hero-pos-5Tamil Nadu convocationtamilnadu rajypal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

August 13, 2025

कम करना चाहते है वजन तो इन चीजों से आज...

August 13, 2025

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025
Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!
Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!
Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!
Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?