Home > देश > UP Crime News: पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, पति ने करा दी शादी

UP Crime News: पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, पति ने करा दी शादी

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के थाना निगोही क्षेत्र के गांव रामनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी की बांहों में रंगे हाथों पकड़ने के बाद, गुस्से में आकर उसकी शादी उसी प्रेमी से करा दी।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 12, 2025 08:14:03 IST

UP Crime news
UP Crime news

शिशांत शुक्ला की रिपोर्ट, UP Crime News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के थाना निगोही क्षेत्र के गांव रामनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी की बांहों में रंगे हाथों पकड़ने के बाद, गुस्से में आकर उसकी शादी उसी प्रेमी से करा दी। मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।

 जानकारी के अनुसार, मनोज की शादी 15 साल पहले पीलीभीत की रहने वाली रूबी से हुई थी। दंपति के एक बेटा और एक बेटी भी हैं। कुछ महीनों पहले रूबी की पहचान पड़ोस के गांव के रहने वाले कौशल नामक युवक से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध बन गए। पति मनोज को जब इस रिश्ते की भनक लगी, तो उसने रूबी को चेतावनी दी और घर-परिवार पर ध्यान देने को कहा।

जाने क्या है पूरा मामला

शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ दिन पहले मनोज किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान रूबी ने अपने प्रेमी कौशल को घर बुला लिया। अचानक मनोज घर लौट आया और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से में उसने तुरंत रूबी के मायके वालों को बुलाया और साफ कह दिया कि वह उसकी शादी प्रेमी से कराना चाहता है, अन्यथा किसी दिन वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है।

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप, लोकसभा में पहुंचा विशेषाधिकार हनन का मामला

जिद पर अड़ी रही रूबी 

परिवार और रिश्तेदारों ने पहले मनोज को समझाने की कोशिश की, लेकिन रूबी अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह कौशल के साथ ही रहना चाहती है। अंततः दोनों पक्षों की सहमति से शादी कराई गई। इस मौके पर एक लिखित समझौता भी तैयार किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि पति-पत्नी अब आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, और रूबी अपनी मर्जी से कौशल के साथ रहेगी। इस समझौते पर रिश्तेदारों के हस्ताक्षर करवाकर मनोज ने इसकी एक प्रति पुलिस को भी सौंप दी

Tags: UP Crime NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
UP Crime News: पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, पति ने करा दी शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Crime News: पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, पति ने करा दी शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime News: पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, पति ने करा दी शादी
UP Crime News: पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, पति ने करा दी शादी
UP Crime News: पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, पति ने करा दी शादी
UP Crime News: पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, पति ने करा दी शादी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?