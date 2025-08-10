पैसे मांगने गया तो दबंगों ने मजदूर के प्राइवेट पार्ट के साथ किया ऐसा काम, सुन पुलिस के भी उड़े होश, वायरल हो रहा है वीडियो

Moradabad Viral Video: यूपी के मुरादाबाद जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मूंढापांडे थाना क्षेत्र में दो दबंगों ने एक युवक को झूले से बांधकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। गाली-गलौज करते हुए गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया।
इस वजह से की पिटाई
मूंढापांडे निवासी पीड़ित संजू पुत्र सुनील ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शुक्रवार सुबह वह अपनी मजदूरी लेने एक रेस्टोरेंट गया था। इसी दौरान मूंढापांडे निवासी यशपाल पुत्र सोमपाल और धीरज पुत्र किरनपाल ने उसे जबरन पकड़ लिया और पास के एक पार्क में ले जाकर झूले से बांध दिया। इसके बाद दोनों ने उसे लाठी-डंडों से पीटा और उसके गुप्तांगों पर भी चोट पहुंचाई।
मुरादाबाद में रेस्टोरेंट में एक युवक अपनी मजदूरी का पैसा मांगने गया तो दो दबंगों ने युवक को झूले से बांधकर जमकर पीटा
वीडियो वायरल
पीड़ित के मुताबिक, पिटाई के दौरान वह बार-बार गिड़गिड़ाता और चीखता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने न केवल उसकी पिटाई की, बल्कि घटना का वीडियो भी बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना से पीड़ित मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गया है।
आरोपी गिरफ्तार
पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने सबूत के तौर पर वायरल वीडियो भी जब्त कर लिया है, जबकि मामले की आगे की जाँच जारी है।