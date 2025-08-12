Home > देश > ‘इतना मारो की जान निकल जाए’, मुस्कान-सोनम की भी अम्मा निकली मुंबई की राजश्री, प्रेमी संग मिल पति का किया वो हश्र, देख आत्मा आ जाएगी बाहर

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। जानकारी के मुताबिक मृतक एक मेकअप आर्टिस्ट था। यह मामला आरे पुलिस स्टेशन के छोटा कश्मीर गार्डन इलाके का बताया जा रहा है।

Published By: Heena Khan
Published: August 12, 2025 08:55:28 IST

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। जानकारी के मुताबिक मृतक एक मेकअप आर्टिस्ट था। यह मामला आरे पुलिस स्टेशन के छोटा कश्मीर गार्डन इलाके का बताया जा रहा है। आरे पुलिस ने पत्नी राजश्री और उसके प्रेमी के भाई रंगा को हिरासत में ले लिया है, जबकि प्रेमी चंद्रशेखर फरार है। मृतक की पहचान 40 साल भरत अहिरे के रूप में हुई है। भरत फिल्म सिटी में मेकअप आर्टिस्ट का काम करता था। वहीँ राजश्री का प्रेमी चंद्रशेखर आरे कॉलोनी इलाके में एक तबेले में काम करता था। 

चोरी छिपे कर रही थी कांड 

मृतक की मां का कहना है कि, पत्नी राजश्री का लगभग एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी चंद्रशेखर और राजश्री के बीच एक साल से चोरी-छिपे प्रेम संबंध चल रहा था। राजश्री रात में चोरी-छिपे बातें करती थी। जब उसके पति को इस बात की जानकारी मिली तो भरत ने इसका विरोध किया। तब राजश्री ने भरत को बताया कि उसने चंद्रशेखर को अपने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि राजश्री ने प्रेमी का मोबाइल नंबर पूजा के नाम से सेव कर रखा था।

इतना मारो कि… 

वहीँ 12 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे जब राजश्री के फोन पर प्रेमी चंद्रशेखर का कॉल आया, तो इसी बात को लेकर भरत का उसपर भड़क उठा। उस समय घर में भरत की बड़ी बेटी और दोनों छोटे बेटे मौजूद थे। झगड़े के बाद पत्नी राजश्री ने प्रेमी को फोन करके कहा, भरत को बाहर बुलाकर उसकी पिटाई करो। मैं बाहर टॉयलेट करके आ रही हूँ। तुम उसे बुलाकर इतना पीटना कि वह मर जाए या एक साल तक बिस्तर पर पड़ा रहे।

बेटी ने बताया पूरा कांड 

घटनास्थल पर मौजूद भरत की बेटी श्रेया ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि 12 जुलाई को जब मां ने चंद्रशेखर को बुलाया था, तब मां पापा के साथ बाहर गई थीं और वहां शौचालय के पास चंद्रशेखर और उसके भाई रंगा ने मिलकर मेरे पापा को लात-घूंसों से पीटा। इतना मारा कि पापा के पेट की नस फट गई। सीने की हड्डियां टूट गईं। उस समय मेरी मां पास में खड़ी थीं और कह रही थीं कि इन्हें और मारो। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। जब मैंने सुना कि मेरी मां पापा को खूब मारने को कह रही हैं, तो मैं डर गई और घर भागी। यह घटना रात के करीब 11 बजे की है।

