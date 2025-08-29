एक और हिन्दू बेटी बनी हवस का शिकार, सहेली ने ही करवाया मुस्लिम बॉयफ्रेंड से रेप; बनाई अश्लील वीडियो

UP Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहाँ दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ दूसरे समुदाय की एक लड़की ने दोस्ती के बहाने एक हिंदू लड़की को बुलाया और अपने प्रेमी के घर ले गई। यहाँ उसने हिंदू लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर दूसरे समुदाय की लड़की के प्रेमी ने उसका दुष्कर्म किया। सिर्फ यही नहीं, उसने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। बताया जा रहा है कि ये शख्स एक ठेकेदार है।

पीड़िता ने बताई आपबीती

ये घटना शहादतगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहाँ पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आपबीती भी बताई। पीड़िता ने इस बात की जानकारी दी कि जम्बूरखाला मछली मोहल्ला निवासी शकीबा ने उसे फोन करके कैसरबाग बुलाया, वहीँ इस इलाके में ही उसकी मुलाक़ात शकीबा से हुई। शकीबा उसे बहला-फुसलाकर कैसरबाग से अकबरी गेट जमाई टोला ले गई। इसके बाद शकीबा उसे अपने प्रेमी अली उर्फ ​​मोहम्मद मेहरान के घर ले गई। अली जवाई टोला का रहने वाला बताया जा रहा है।

शारीरिक संबंध बनाने पर किया मजबूर

वहीँ इस दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया है कि, शकीबा के पास अली के कमरे की चाबियाँ पहले से ही मौजूद थीं। इस दौरान घर के अंदर कैमरा चालू करके पहले ही बैठा था। पीड़िता ने बताया कि वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद अली उर्फ़ मोहम्मद मेहरान वहाँ आया और शकीबा से उसके दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा। इतना ही नहीं पीड़िता ने इसका विरोध किया। तब शकीबा कहने लगी कि तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, वरना वो तुम्हें जाने नहीं देगा।

सहेली निकली गद्दार

वहीँ इसके बाद अली उर्फ ​​मोहम्मद मेहरान ने पीड़िता को डराया और धमकी देने लगा और शकीबा के सामने उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। सिर्फ यही नहीं, उसने इसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद शकीबा ने उसे एक ऑटो में बिठाया और फिर अपने घर चली गई। शर्म के कारण और माँ-बाप की इज्जत के कारण चुप रही, लेकिन बाद में पीड़िता ने अपने परिवार को इन सब की जानकारी दी।

