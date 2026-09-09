इम्तियाज खत्री धमकी केस में क्या है आतंकी कनेक्शन? आरोपी के पिता-भाई के लश्कर से जुड़े तार, दूसरे भाई का हिजबुल से संपर्क

Imtiaz Khatri Threat Case: मुंबई के कारोबारी इम्तियाज खत्री को पाकिस्तान के नंबर से धमकी देने के मामले में गिरफ्तार मोहम्मद शरीफ के परिवार के कथित आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है. सूत्रों के मुताबिक, आरोपी का पिता और एक भाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में रहते हैं और दोनों के लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से कथित संबंध होने की जानकारी सामने आई है.

वहीं, आरोपी का एक अन्य भाई कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ है. मुंबई क्राइम ब्रांच अब यह जांच कर रही है कि क्या मोहम्मद शरीफ अपने पिता और भाइयों के संपर्क में था और क्या उसे किसी तरह का टास्क या निर्देश दिया गया था.

इम्तियाज को मिली थी धमकी

दरअसल, बांद्रा के गरीब नगर में हुई तोड़क कार्रवाई की कारोबारी इम्तियाज खत्री ने सोशल मीडिया पर तारीफ की थी. इसके बाद उन्हें पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सऐप कॉल और वॉइस नोट के जरिए धमकी मिली थी. बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) कर रही है.

जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पाकिस्तान में मौजूद एक व्यक्ति और मोहम्मद शरीफ के बीच संपर्क की जानकारी मिली. पुलिस ने शरीफ के मोबाइल फोन की जांच की तो पाकिस्तान में मौजूद व्यक्ति के साथ बातचीत और संपर्क के सबूत मिले. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया.

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सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन के तौर पर काम करता था

गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफ की उम्र 45 साल है और वह मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके का रहने वाला है. वह वर्ष 2008 से मुंबई में रह रहा था और अलग-अलग इलाकों में सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन के तौर पर काम करता था.

सूत्रों के मुताबिक, शरीफ के पिता और उसका एक भाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहते हैं. दोनों के कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा से संबंध होने की जानकारी सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच इस एंगल की भी जांच कर रही है. वहीं, आरोपी का एक और भाई कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ है.

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