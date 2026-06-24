मुकेरियां स्टेशन पर विकास कार्य का असर, 23 ट्रेन सेवाएं प्रभावित; यात्रियों को हो सकती है परेशानी

Jammu News: यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से जम्मू मंडल के मुकेरियां स्टेशन पर विकास कार्य के चलते ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. जानकारी के अनुसार यह कार्य 23 जून, 2026 से 01 जुलाई, 2026 तक चलेगा. इसके चलते 9 दिनों तक जम्मू और माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर रेल संचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे ने कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेट और डायवर्ट करने का निर्णय लिया है.

मुकेरियां स्टेशन पर चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास और मरम्मत कार्य के कारण ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा है. 23 जून से 1 जुलाई तक 23 ट्रेनों का मुकेरियां स्टेशन पर ठहराव रद्द रहेगा या उन्हें अन्य रूटों पर डायवर्ट किया जाएगा.

ट्रेनों के समय में फेरबदल

जानकारी के अनुसार रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार 29 जून को इंदौर-माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रैस (22941) को जालंधर कैंट स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा. इसी प्रकार 30 जून को दुर्ग-माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रैस (12549) भी कैंट तक ही चलेगी. वापसी दिशा में 1 जुलाई को कटड़ा-इंदौर एक्सप्रैस (22942) तथा 2 जुलाई को कटड़ा-दुर्ग एक्सप्रैस (12550) का संचालन कटड़ा के बजाय जालंधर कैंट स्टेशन से किया जाएगा.

ट्रेनों के ठहराव अस्थायी रूप से होंगे प्रभावित

गौरतलब है कि,जम्मू-अहमदाबाद एक्सप्रैस (19224) और अहमदाबाद-जम्मू एक्सप्रैस (19223) को 25 जून से 30 जून तक परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. ये ट्रेनें गुरदासपुर, अमृतसर और ब्यास के रास्ते संचालित होंगी, जिसके कारण कई स्टेशनों पर उनका निर्धारित ठहराव नहीं होगा.

जालंधर-पठानकोट सैक्शन पर चलने वाली कुछ पैसेंजर ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है. रेलवे के अनुसार 29 जून और 1 जुलाई को पठानकोट-जालंधर सिटी पैसेंजर (74904) दो घंटे की देरी से रवाना होगी, जबकि जालंधर सिटी-पठानकोट पैसेंजर (54621) भी निर्धारित समय से एक घंटे देरी से चलेगी.

यात्रियों के लिए सलाह

रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और समय की पुष्टि करने की अपील की है, ताकि असुविधा से बचा जा सके. रेलवे अधिकारियों ने 139 जो कि रेलवे हेल्पलाईन नंबर है, पर सहायता प्राप्त हेतु कॉल कर सकते है.