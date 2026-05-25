Home > देश > IMD Yellow Alert Himalayan States: भीषण लू के बीच कुदरत का कहर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर, येलो अलर्ट जारी

IMD Yellow Alert Himalayan States: भीषण लू के बीच कुदरत का कहर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर, येलो अलर्ट जारी

IMD Yellow Alert Himalayan States: भीषण लू के बीच अचानक बदला मौसम! सैटेलाइट तस्वीरों में पहाड़ों पर दिखा आंधी-पानी का ऐसा खौफनाक मंजर, जिसने मौसम वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा दी है...

By: Shivani Singh | Last Updated: May 25, 2026 6:14:51 PM IST

सैटेलाइट तस्वीरों में पहाड़ों पर दिखा आंधी-पानी का खौफनाक मंजर (image-AI)
सैटेलाइट तस्वीरों में पहाड़ों पर दिखा आंधी-पानी का खौफनाक मंजर (image-AI)


IMD Yellow Alert Himalayan States: हिमालय की ऊंची चोटियों पर घने काले बादल डेरा जमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण में केरल की ओर दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से कदम बढ़ा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों में देश के उत्तरी और दक्षिणी, दोनों ही छोरों पर बादलों का एक विशाल हुजूम साफ देखा जा सकता है. यह इस बात का सीधा संकेत है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज काफी आक्रामक होने वाला है.

हिमालयी राज्यों में बारिश को लेकर ‘येलो अलर्ट’

मौसम विभाग ने कई हिमालयी राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. इसके साथ ही, केरल में मानसून की समय से पहले दस्तक को देखते हुए भारी बारिश की चेतावनी भी दी है.

You Might Be Interested In

हिमालय की वादियों में उमड़ रहे हैं बादल

उत्तर भारत से गुजर रहे एक ताकतवर ‘वेस्टर्न डिस्टर्बेंस’ (पश्चिमी विक्षोभ) ने हिमालयी क्षेत्रों में मौसम का गणित बिगाड़ दिया है. INSAT-3DS सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर चक्रवात के आकार में फैले बादलों का एक विशाल सिस्टम दिखाई दे रहा है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, ‘पश्चिमी हिमालय के ऊपर दिख रही बादलों की ये घनी सफेद पट्टियां मामूली नहीं हैं. ये असल में ‘थंडरक्लाउड्स’ (गरजने वाले बादल) हैं, जो भारी बारिश, बिजली गिरने, आंधी-तूफान और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की वजह बन सकते हैं. यह सब उत्तर भारत में चल रही भीषण गर्मी और पश्चिमी विक्षोभ के आपस में टकराने की वजह से हो रहा है, जिससे अचानक मौसम बिगड़ने के हालात बन गए हैं.

केरल में वक्त से पहले मानसून की दस्तक

एक तरफ जहां उत्तर भारत तूफानी मौसम का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत और अरब सागर में मौसम की एक और बड़ी हलचल आकार ले रही है. केरल और लक्षद्वीप के आसमान में पानी से लदे गहरे बादलों का जमावड़ा लग चुका है, जो इस बात का गवाह है कि मानसून की ताकत लगातार बढ़ रही है.

IMD के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है. आमतौर पर मानसून के आने की सामान्य तारीख 1 जून होती है, यानी इस बार यह करीब एक हफ्ते पहले दस्तक दे रहा है. अगर ऐसा होता है, तो यह हाल के बरसों में मानसून की सबसे जल्दी होने वाली एंट्रियों में से एक होगी. सैटेलाइट तस्वीरों में केरल के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बादलों की मोटी परत और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में लगातार कड़कती बिजली साफ देखी जा सकती है, जो मानसून के आने का पक्का सबूत हैं।

भारी बारिश का अलर्ट

जैसे-जैसे मानसून की हवाएं जोर पकड़ेंगी, मौसम विभाग ने 28 मई से 3 जून के बीच केरल के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. जानकारों का मानना है कि मानसून की शुरुआती ‘धमाकेदार एंट्री’ (बर्स्ट फेज) के दौरान ऐसी मूसलाधार बारिश होना आम बात है, क्योंकि अरब सागर से भारी मात्रा में नमी अचानक जमीन की तरफ बढ़ती है.

फिलहाल, प्रशासन पूरी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है, क्योंकि शुरुआती दौर की यह तेज बारिश निचले इलाकों में जलजमाव, अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और आम जनजीवन में रुकावट की वजह बन सकती है.

एक तरफ आंधी-तूफान, दूसरी तरफ भीषण लू

देश में जहां एक तरफ बारिश का सिस्टम मजबूत हो रहा है, वहीं उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्से अब भी भीषण ‘हीटवेव’ (लू) की चपेट में हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य भारत की यह झुलसाने वाली गर्म हवा और अरब सागर से आ रही नमी से भरी हवाएं जब आपस में टकरा रही हैं, तो इससे उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भयंकर आंधी-तूफान का माहौल बन रहा है. सैटेलाइट तस्वीरों में देश का यह बदला मिजाज साफ झलकता है. जहां एक तरफ मध्य भारत गर्मी से तप रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिमालय और दक्षिण के समुद्रों में बादलों का समंदर उमड़ रहा है.

Tags: home-hero-pos-8
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
IMD Yellow Alert Himalayan States: भीषण लू के बीच कुदरत का कहर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर, येलो अलर्ट जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IMD Yellow Alert Himalayan States: भीषण लू के बीच कुदरत का कहर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर, येलो अलर्ट जारी
IMD Yellow Alert Himalayan States: भीषण लू के बीच कुदरत का कहर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर, येलो अलर्ट जारी
IMD Yellow Alert Himalayan States: भीषण लू के बीच कुदरत का कहर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर, येलो अलर्ट जारी
IMD Yellow Alert Himalayan States: भीषण लू के बीच कुदरत का कहर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर, येलो अलर्ट जारी