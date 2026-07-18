Home > देश > मौसम ने फिर ली करवट! जानिए 19 जुलाई को कहां होगी झमाझम बारिश और कहां रहेगी उमस; IMD ने बताया कब लौटेगा मानसून

मौसम ने फिर ली करवट! जानिए 19 जुलाई को कहां होगी झमाझम बारिश और कहां रहेगी उमस; IMD ने बताया कब लौटेगा मानसून

IMD Weather Update: देश के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर अब उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में दिखाई देने लगा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 18, 2026 7:27:46 PM IST

उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून
उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून


 IMD Weather Update: देश के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर अब उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में दिखाई देने लगा है. इसके चलते दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. वहीं कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है.
 
दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल उमस और गर्मी बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि बारिश के बावजूद अगले तीन दिनों तक गर्मी और उमस पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है.

उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून

उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 से 24 जुलाई तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 24 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है.
  •  पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
  •  पश्चिमी यूपी में 22 से 24 जुलाई के बीच तेज बारिश की संभावना
  •  कई इलाकों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं
  •  गरज-चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी

 बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी

बिहार में 18 से 20 जुलाई के बीच कई जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उप-हिमालयी क्षेत्रों में 18 और 19 जुलाई को अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान है. झारखंड और ओडिशा में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.

 पहाड़ी राज्यों में भी तेज होगी बारिश

आईएमडी के अनुसार उत्तराखंड में 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है. वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 जुलाई के दौरान तेज बारिश का अनुमान है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

 पूर्वोत्तर भारत में सात दिन तक बारिश

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले सात दिनों तक व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत भारी से अत्यंत भारी बारिश हो सकती है.

 मध्य भारत और पश्चिमी राज्यों का हाल

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा. छत्तीसगढ़ में 20 से 23 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है. वहीं कोंकण और गोवा में 24 जुलाई तक लगातार अच्छी बारिश होने का अनुमान है.

 कब पूरी तरह लौटेगा मानसून?

मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 जुलाई के बीच मानसून ट्रफ धीरे-धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौटेगा. इसके बाद मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में भी झमाझम बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है. तब तक कई इलाकों में उमस और रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

Tags: delhi weatherIMD Forecastmonsoon updateUttar Pradesh WeatherWeather Update
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