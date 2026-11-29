Today Weather Update: इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने बताया है कि रविवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम अलग-अलग रहेगा. वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक, नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में सुबह घने कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम हो सकती है, जबकि साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर मौसम की गतिविधियां खास तौर पर तेज़ रहेंगी, जहां गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 40-50 kmph की तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है. हवा के झोंके 60 kmph तक पहुंच सकते हैं. तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है. देश के ज़्यादातर दूसरे हिस्सों में मौसम सूखा रहने की उम्मीद है.

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में रविवार सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है. मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे सुबह के समय सड़कों पर कम विजिबिलिटी के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. हालांकि, दिनभर मौसम सूखा रहने की उम्मीद है और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

उत्तर प्रदेश का मौसम

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में रविवार सुबह घना कोहरा छा सकता है. इससे सुबह के समय लोगों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, दिनभर मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

बिहार का मौसम

बिहार में रविवार को मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और बारिश नहीं होगी. नवंबर के आखिरी दिनों में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है.

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पंजाब का मौसम

पंजाब के कुछ इलाकों में रविवार सुबह घना कोहरा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने कम विजिबिलिटी को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है. हालांकि, दिन में मौसम सूखा रहेगा और बारिश का कोई अलर्ट नहीं है.

हिमाचल प्रदेश का मौसम

हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रविवार सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है. खासकर निचले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में विजिबिलिटी कम रह सकती है. 29 नवंबर को बारिश या बर्फबारी को लेकर कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

उत्तराखंड का मौसम

उत्तराखंड में रविवार को मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है और ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है. पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ सकती है. मौसम विभाग ने 29 नवंबर को भारी बारिश या बर्फबारी का कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया है.