Weather Tomorrow: दिल्ली में आंधी-बिजली की चेतावनी, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल; जानें अपने शहर का हाल

चिलचिलाती गर्मी और पसीने से बेहाल दिनों के बाद, आखिरकार आसमान ने अपनी करवट बदल ली है. खिड़की से आती ठंडी हवा और बादलों की गड़गड़ाहट सुकून का संदेश लेकर आ रही है. देश के बड़े हिस्से में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. आइए जानते हैं, आपके शहर में राहत की बौछारें कब बरसेंगी और मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है…

देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में एक मौसम प्रणाली सक्रिय हो गई है. 30 जून से 5 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में अलग-अलग तीव्रता की बारिश होने की संभावना है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ बारिश होने की उम्मीद है.

बिहार और झारखंड में बारिश

इस बीच, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां तेज हो रही हैं. 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच व्यापक बारिश का अनुमान है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश की उम्मीद है, और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. हालांकि इससे गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन इससे स्थानीय स्तर पर कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं.

यूपी और हरियाणा में गर्मी जारी

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हवा की गति 40-60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और कुछ इलाकों में यह 70 किमी प्रति घंटे तक भी जा सकती है. पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है. ऐसे मौसम में खुली जगहों और अस्थायी शेल्टर से दूर रहने की सलाह दी जाती है.

महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी भारत के कोंकण, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद है. कई जगहों पर भारी बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय गतिविधियों पर असर पड़ सकता है.

केरल और पड़ोसी राज्य

केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में भी मॉनसून की गतिविधि सक्रिय रहेगी. केरल तट और कर्नाटक के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है. तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी संभावना है. दक्षिणी क्षेत्र में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है.

तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है

मौसम की इस गतिविधि का तापमान पर भी काफी असर पड़ रहा है. अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है. महाराष्ट्र और गुजरात में भी गर्मी कम होने के संकेत हैं. IMD का कहना है कि आने वाले दिनों में यह मौसम प्रणाली गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के और ज़िलों में आगे बढ़ सकती है. देश के कई इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.