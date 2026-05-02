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IMD Alert: एक साथ ओले और लू? 3 मई को भारत के मौसम में होने वाला है कुछ बहुत ही अजीब! जानें अपने राज्य का हाल

IMD Nationwide Alert: 3 मई को मौसम दिखाएगा दो रूप! कहीं लू का सितम तो कहीं ओले और भारी बारिश. जानें IMD की चेतावनी और आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज. अभी पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 2, 2026 7:44:01 PM IST

(Image: AI-generated)
(Image: AI-generated)


Kal Ka Mausam 3 May: भारत के मौसम में इन दिनों एक अजीब और हैरान कर देने वाला तालमेल देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कल, 3 मई (रविवार) के लिए जो चेतावनी जारी की है, वह बताती है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ दो चरम मौसम देखने को मिलेंगे एक तरफ भारी बारिश और ओले, तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी.

कहां होगी भारी बारिश?

IMD के अनुसार, उत्तर-पूर्व और पूर्वी भारत के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं. पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम काफी खराब रह सकता है. दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश का अनुमान है.

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एक साथ गर्मी, ओले और बारिश, ऐसा क्यों?

यह सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है कि कहीं लू चल रही है और कहीं ओले गिर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख: यहां ओलावृष्टि (Hailstorm) की संभावना है. वहीं आंध्र प्रदेश में भीषण लू का प्रकोप रहेगा. उत्तर और मध्य भारत में मई के महीने में गर्मी तो रहेगी, लेकिन बीच-बीच में अचानक गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं.

इन बदलावों की असली वजह क्या है?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत इतना बड़ा देश है कि यहां एक ही समय में कई मौसम तंत्र (Weather Systems) काम करते हैं. इसके दो मुख्य कारण हैं.

  • वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbances): ये भूमध्य सागर (Mediterranean) से उठने वाली नमी वाली हवाएं हैं. जब ये हवाएं भारत की भीषण गर्मी से टकराती हैं, तो वातावरण बहुत अस्थिर हो जाता है. इसी टकराव की वजह से बिजली कड़कना, तेज हवाएं और अचानक भारी बारिश या ओले गिरते हैं.
  • स्थानीय सिस्टम: जमीन की अत्यधिक गर्मी नमी को सोखकर तेजी से ऊपर भेजती है, जिससे बड़े बादल बनते हैं और कम समय में ही भारी बारिश हो जाती है.

जलवायु परिवर्तन का असर

IMD की रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि ये घटनाएं अब सामान्य नहीं रह गई हैं. बढ़ते तापमान के कारण हवा में नमी सोखने की क्षमता बढ़ गई है. जब बहुत ज्यादा गर्मी और नमी एक साथ मिलते हैं, तो मौसम और भी हिंसक हो जाता है. आने वाले दिनों में हमें ऐसी अजीब स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा जहां एक तरफ पारा 40°C के पार जाएगा, तो दूसरी तरफ अचानक आने वाले तूफान जनजीवन को प्रभावित करेंगे. यह बदलते हुए वैश्विक मौसम चक्र और बढ़ती गर्मी का ही नतीजा है.

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