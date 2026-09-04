Weather Update 4 September 2026: आज 25 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी की आंधी तूफान की भी चेतावनी

Weather Update 4 September 2026: देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 एक बार फिर पूरी से सक्रिय है और पूरी रफ्तार से बरस रहा है. मॉनसून की सक्रियता के बीच दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अलावा पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी राज्यों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की हालत पस्त कर दी है.भारी बारिश के चलते आलम यह है कि कई यूपी-बिहार के अलावा कई राज्यों में जलभराव के साथ-साथ कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी राज्यों तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट है, जबकि यूपी और बिहार समेत मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है. कुल मिलाकर देश के 25 राज्यों में शुक्रवार को भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी है.

किन राज्यों में होगी बारिश?

दिल्ली, पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी-पश्चिमी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, गंगा के मैदानी इलाकों वाला पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारी बारिश होगी.

दिल्ली-यूपी,बिहार और झारखंड में क्या होगी तेज बारिश?

देश की राजधानी दिल्ली में 4 सितंबर को मूसलाधार बारिश और तूफान का अलर्ट है. वहीं, यूपी और बिहार में मॉनसून पूरे शबाब पर है, जिसके चलते लगातार कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. शुक्रवार के लिए IMD की ओर से दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतमबुद्ध के अलावा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ में आंधी और बारिश की चेतावनी है. इसके अलावा, अमेठी, सुल्तानपुर, उन्नाव, आजमगढ़, अयोध्या, गोरखपुर और देवरिया में भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा, जबकि रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, हरदोई, इटावा, हमीरपुर में बी आंधी-तूफान संग तेज बारिश का अलर्ट है.

वहीं, बिहार की बात करें तो शुक्रवार को सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, पटना, भोजपुर, गोपालगंज, रोहतास, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, भागलपुर,मुंगेर, खगड़िया और लखीसराय के अलावा बेगूसराय में भी झमाझम बारिश होने के अलर्ट है.

बिहार से सटे राज्य झारखंड में भी शुक्रवार को बारिश का अलर्ट है. झारखंड के गिरिडीह, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, देवघर, जमशेदपुर, बोकारो, रांची, रामगढ़, खूंटी, चतरा, पलामू, दुमका, पलामू, सिमडेगा, हजारीबाग, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में शुक्रवार को तेज बारिश की चेतावनी.

राजस्थान-MP में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

मध्य प्रदेश में भी मॉनसून एक्टिव है, जिसके चलते शुक्रवार को कटनी, बैतुल, खांडवा, इंदौर, सागर, होशंगाबाद, रायसेन, मुरैना, धार, हरदा, इंदौर, देवास और उज्जैन के अलावा राजगढ़, छतरपुर, दमोह, उमरिया, सिंगरौली, शिवपुरी और सागर जिले में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट है.

इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सरगुजां, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर, दुर्ग, कोरबा और महासमुंद में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. वहीं, राजस्थान की बात करें तो 4 सितंबर को राजधानी जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, चुरू, अजमेर, टोंक, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और भरतपुर में कहीं तेज तो कहीं पर धीमी बारिश होगी.

पहाड़ों पर बरसेगी आफत या मिलेगी राहत

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल,चमोली, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी में शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है. वहीं, पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, ऊना, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन में तेज बारिश हो सकती है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, जम्मू, पुंछ, बारामूला, किश्तवाड़, रियासी, गांदरबल, उधमपुर, रामबन, शोपियां, दक्षिण दिनाजपुर, बांदीपोरा और राजौरी में भारी बारिश की चेतावनी है.