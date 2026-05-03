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चुनाव नतीजों के बीच मौसम का कहर! दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

IMD Weather Alert: IMD के अनुसार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब , उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में हवा की गति करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचने की संभावना है. लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इन सभी राज्यों के कल का हाल.

By: Shristi S | Published: May 3, 2026 8:17:40 PM IST

दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट


IMD Weather Forcast: देश में कल यानी 4 मई को जहां एक तरफ 5 राज्यों  के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत मौसम विभाग (IMD) ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली-NCR, समेत कई राज्यों में सोमवार को काफी तेज आंधी- तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

IMD के अनुसार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब , उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में हवा की गति करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचने की संभावना है. लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इन सभी राज्यों के कल का हाल.

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कल दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के अनुसार, 4 मई को दिल्ली के लिए भारी बारिश और आंधी-तूफ़ान की चेतावनी जारी की गई है. हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने की उम्मीद है. 4 मई को, दिल्ली में अधिकतम तापमान 32°C के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 22°C रहने की उम्मीद है.

कल पंजाब में मौसम कैसा रहेगा?

पंजाब के कल भारी बारिश की संभावना है. कपूरथला, होशियारपुर, बठिंडा, मोहाली, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मानसा और अमृतसर ज़िलों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. हवा 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है. किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खुले इलाकों में जाने से बचें.

कल U.P. में मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश में कल आंधी-तूफ़ान की चेतावनी है. गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और आसपास के इलाकों सहित कई शहरों और क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं. हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की उम्मीद है. 4 मई को, लखनऊ में अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम तापमान 23°C रहने की उम्मीद है.

कल उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा?

उत्तराखंड में कल विभिन्न स्थानों पर छिटपुट बारिश और आंधी-तूफ़ान की संभावना है. चंपावत, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और पहाड़ी क्षेत्रों सहित कई ज़िलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं. हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने की उम्मीद है. 4 मई को, अधिकतम तापमान गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

कल हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा?

राज्य में भारी बारिश के बाद, ऊना, मंडी, सिरमौर और सोलन ज़िलों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है. हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है. 4 मई को मनाली में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान शून्य से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा.

कल राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा?

राजस्थान के जोधपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, अजमेर, कोटा और हनुमानगढ़ ज़िलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है. इन तूफ़ानों के दौरान, हवा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है.

Tags: delhiharyanaimdpunjabRajasthan
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