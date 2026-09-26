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पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश, चारधाम यात्रा पर ब्रेक… उत्तराखंड से यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद, IMD का अलर्ट

Char Dham Yatra Suspended: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड में 26 और 27 सितंबर के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के साथ कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है.

By: Shristi S | Published: September 26, 2026 7:19:46 PM IST

उत्तराखंड से यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद, IMD का अलर्ट
उत्तराखंड से यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद, IMD का अलर्ट


IMD Weather Alert: उत्तर भारत में सितंबर की विदाई से पहले मौसम ने अचानक करवट ले ली है. उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई इलाकों में भारी से काफी ज्यादा भारी बारिश का खतरा बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड में 26 और 27 सितंबर के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के साथ कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है. 

चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई

भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने शनिवार 26 सितंबर 2026 दोपहर से रविवार तक चारधाम यात्रा स्थगित करने का फैसला किया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. IMD के चारधाम पूर्वानुमान में भी 26-27 सितंबर को कई यात्रा मार्गों पर भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. 

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सीएम धामी की अपील

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने और लोगों से मौसम की स्थिति देखकर ही यात्रा करने की अपील की है. गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने भी जिलाधिकारियों को जरूरी सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है. 

इन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट

शनिवार को बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बहुत भारी बारिश का रेड अर्लट बताया गया है. देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट है. वहीं रविवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में रेड अलर्ट तथा उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण भूस्खलन, सड़क बाधित होने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है.

यूपी में भी बारिश का असर

यूपी में भी लगातार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के बीच कई जिलों में स्कूल बंद किए गए है. प्रयागराज, अयोध्या, बाराबंकी, बरेली, एटा, बिजनौर, अंबेडकरनगर, मुरादाबाद, कौशांबी और मैनपुर समेत कई जिलों में अलग-अलग कक्षाओं के लिए छुट्टी घोषित की गई है. जिलावर आदेशों में कक्षाओं और छुट्टी की तारीख अलग-अलग हैं. लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर देहात, मिर्जापुर, बांदा और चित्रकूट समेत कई जिलों में भी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं. कुछ जगहों पर शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक काम के लिए स्कूल आने के निर्देश दिए गए हैं. 

Tags: char dham yatra 2026imduttar pradeshuttarakhand
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