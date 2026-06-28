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IMD Weather Alert: दिल्ली में आंधी-बारिश से राहत, लेकिन अरुणाचल, केरल और बंगाल में भारी बारिश का खतरा बरकरार

IMD Weather Update: देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है. दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, जबकि अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हो गई. केरल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 28, 2026 8:39:46 PM IST

IMD Weather Alert: दिल्ली में आंधी-बारिश से राहत, लेकिन अरुणाचल, केरल और बंगाल में भारी बारिश का खतरा बरकरार


IMD Weather Update: रविवार (28 जून) को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. दूसरी ओर, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
 
दिनभर तेज गर्मी झेलने के बाद रविवार शाम दिल्ली-एनसीआर का मौसम अचानक बदल गया. आसमान में घने बादल छा गए और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही. IMD ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सोमवार को भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है.

अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान

अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है. राज्य के करीब नौ जिले प्रभावित बताए जा रहे हैं और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है. राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम छह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं.

केरल में भी जारी रहेगा बारिश का दौर

दक्षिण भारत के केरल में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में जलभराव और अन्य समस्याएं सामने आ रही हैं. IMD ने राज्य के छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 जून से 1 जुलाई के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.

इन राज्यों के लिए भी जारी हुई चेतावनी

मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के साथ-साथ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 28 से 29 जून के दौरान भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, उत्तर बंगाल में 2 जुलाई तक और दक्षिण बंगाल में 3 जुलाई तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है.लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन तथा मौसम विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें.

Tags: Arunachal Pradesh FloodDelhi Rain AlertHeavy Rain in Indiaimd weather alert
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