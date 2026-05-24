Home > देश > Kab Hogi Barish: इस बार जल्दी आएगा मॉनसून! IMD ने जारी किया बारिश का ताजा पूर्वानुमान; जानें किस राज्य में कब शुरू होगा बारिश का सिलसिला

Kab Hogi Barish: इस बार जल्दी आएगा मॉनसून! IMD ने जारी किया बारिश का ताजा पूर्वानुमान; जानें किस राज्य में कब शुरू होगा बारिश का सिलसिला

Monsoon 2026: देश भर में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति के बीच, इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मॉनसून के 26 मई के आसपास केरल पहुंचने की संभावना है,

By: Heena Khan | Published: May 24, 2026 1:22:37 PM IST

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Monsoon 2026: देश भर में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति के बीच, इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मॉनसून के 26 मई के आसपास केरल पहुंचने की संभावना है, जो इसकी सामान्य शुरुआत की तारीख 1 जून से लगभग एक हफ्ता पहले है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर की स्थितियां मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए लगातार अनुकूल होती जा रही हैं, जिससे कई राज्यों में बारिश के मौसम की जल्द शुरुआत की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

केरल में कब आएगा मॉनसून 

IMD ने दक्षिणी केरल में भारी बारिश के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ और कई अन्य जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है, जो मॉनसून की सक्रिय शुरुआत का संकेत है. मॉनसून 16 मई को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच चुका था और आने वाले दिनों में इसके दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर और आगे बढ़ने की उम्मीद है.

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बिहार में कब शुरू होगी बारिश 

बिहार में इस साल मॉनसून की जल्द दस्तक देखने को मिल सकती है, जिससे भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मॉनसून 8 से 10 जून के बीच राज्य में प्रवेश कर सकता है, जो इसकी सामान्य समय-सीमा 15 जून से पहले है. यदि पूर्वानुमान सही साबित होते हैं, तो जून के दूसरे हफ्ते तक बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं.

उत्तर प्रदेश का हाल 

मॉूसन की ‘बंगाल शाखा’ का असर सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ने की उम्मीद है. वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ और प्रयागराज जैसे जिलों में 18 से 20 जून के बीच मॉनसून-पूर्व बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. मध्य उत्तर प्रदेश, जिसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और रायबरेली शामिल हैं. उसमें 20 से 25 जून के बीच व्यापक बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आ सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा शामिल हैं, उनमे मॉनसून की गतिविधियां 25 से 30 जून के बीच सक्रिय होने की संभावना है.

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राजस्थान

IMD ने संकेत दिया है कि राजस्थान में भी इस साल मॉनसून सामान्य समय से पहले पहुंच सकता है. कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और हाड़ौती क्षेत्र जैसे दक्षिण-पूर्वी ज़िलों में 15 से 20 जून के बीच बारिश शुरू होने की उम्मीद है. हालाँकि, पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर को व्यापक मानसूनी बारिश के लिए जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह तक इंतज़ार करना पड़ सकता है.

Tags: Aaj Ka MausamMonsoon 2026rain alerttoday weather
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