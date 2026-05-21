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Heatwave Alert: उत्तर भारत में सूरज बरसा रहा कहर, जानें कब मॉनसून देगा दस्तक?

Monsoon Weather 2026: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हालात खराब हैं. पंजाब-हरियाणा में तापमान 47°C तक पहुंच गया है. IMD ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया, जबकि 22 जून तक मॉनसून आने की उम्मीद है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 21, 2026 5:03:41 PM IST

Heatwave Alert: उत्तर भारत में सूरज बरसा रहा कहर, जानें कब मॉनसून देगा दस्तक?


Monsoon Weather 2026: उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है. पंजाब, हरियाणा और आसपास के कई इलाकों में तापमान लगातार 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है. सड़कें दोपहर के समय लगभग खाली दिखाई दे रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है. इसी वजह से कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और खुले में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

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 पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा असर

पंजाब के बठिंडा और फरीदकोट समेत हरियाणा के रोहतक और हिसार जैसे शहर सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में शामिल हैं. यहां दिन का तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है. रोहतक इस समय हरियाणा का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां तापमान करीब 46.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है. वहीं, फरीदकोट का तापमान भी लगातार रिकॉर्ड स्तर के करीब बना हुआ है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार की गर्मी कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है. पंजाब के बठिंडा में मई 1984 में 48.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जबकि हरियाणा के हिसार में जून 1981 में 48.4 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड बना था.

 मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक गर्म हवाओं का असर बना रहेगा.

हालांकि, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. इससे पहाड़ी इलाकों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मैदानी राज्यों पर इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा.

 मॉनसून कब देगा राहत?

भीषण गर्मी के बीच लोगों की निगाहें अब मॉनसून पर टिकी हुई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 23 से 24 मई के बीच अंडमान तट पर पहुंच सकता है. इसके बाद 26 मई तक केरल में मॉनसून के दस्तक देने की संभावना है.

यदि मॉनसून की रफ्तार सामान्य से तेज बनी रहती है, तो उत्तर भारत में यह करीब 22 जून तक पहुंच सकता है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जून के तीसरे सप्ताह में पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

 बिजली की मांग ने तोड़े रिकॉर्ड

भीषण गर्मी के कारण बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ रही है. पंजाब में बिजली की मांग 14,335 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है. गर्मी के चलते एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.

जानकारी के मुताबिक, पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की कुल उत्पादन क्षमता करीब 5,680 मेगावाट है, लेकिन वास्तविक उत्पादन लगभग 4,000 मेगावाट तक ही पहुंच पा रहा है. ऐसे में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोतों से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है.

Tags: imdb alertMonsoon Weather 2026Weather Update
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