IIT दंपत्ति ने एंजॉय किया वीकेंड, फोटो देख लोग बोले-‘आज के बाद कहीं नहीं जाना’

IITian Couple’s Weekend Fun Captures Bengaluru’s Attention: बेंगलुरु जिसे पूरे भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, अपने निवासियों की व्यस्त जीवनशैली के लिए दुनिया भर में भी मशहूर है. हालांकि हाल ही में एक IITian कपल के वीकेंड की तस्वीरों और वीडियो की एक सीरीज ने शहर का ध्यान तेज़ी से खींचा है. इस कपल ने अपना वीकेंड सिर्फ़ आराम करने के बजाय, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बिताया, जो खासकर Gen Z को बहुत पसंद आया है.

वायरल वीडियो में क्या खास?

वायरल वीडियो के अनुसार, बेंगलुरु में रहने वाले एक IIT ग्रेजुएट कपल ने सोशल मीडिया पर अपने वीकेंड के अनुभव शेयर किए है. उन्हें शहर के बदनाम ट्रैफिक, कैफे कल्चर और स्टार्टअप चर्चाओं का मज़ाक उड़ाते हुए देखा जा सकता है. उनके वायरल पोस्ट ने अब शहर के निवासियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है.

वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को पहले ही लाखों व्यूज मिल चुके है. X और LinkedIn जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पोस्ट को हज़ारों लाइक्स और शेयर मिले हैं, और लोग वीडियो का खूब आनंद ले रहे है. लोग सबसे ज़्यादा इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के लोग भी इतनी सादगी और हास्य के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे है. फिलहाल इस पोस्ट ने वर्क-लाइफ बैलेंस और शहर की जीवनशैली के बारे में एक नई चर्चा शुरू कर दी है.

मोमेंट क्यों कहा?

हां वायरल वीडियो देखने के बाद नेटिज़न्स इसे “पीक बेंगलुरु” मोमेंट कह रहे है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंगलुरु अक्सर अजीब घटनाओं के लिए खबरों में रहता है, जैसे ऑटो ड्राइवर का इंग्लिश बोलना या लोगों का ट्रैफिक में मीटिंग करना है. इस IITian कपल की कहानी ने इस चल रही कहानी में एक और मज़ेदार अध्याय जोड़ दिया है.