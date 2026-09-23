Home > देश > IIT Bombay Student Case: आईआईटी बॉम्बे छात्र केस में CCTV फुटेज सामने आया, परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले क्या करता दिखा?

IIT Bombay Student Case: आईआईटी बॉम्बे छात्र केस में CCTV फुटेज सामने आया, परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले क्या करता दिखा?

IIT Bombay Student Case: वीडियो में साहिल ने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है और वह अपनी सीट पर बैठकर परीक्षा देता दिखाई दे रहा है. इसी दौरान एक शिक्षक साहिल के पास आकर रुकते हैं और उससे कुछ सवाल करते हुए दिखाई देते हैं.

By: Hasnain Alam | Published: September 23, 2026 11:41:04 PM IST

आईआईटी बॉम्बे छात्र केस
आईआईटी बॉम्बे छात्र केस


IIT Bombay Student Death Case: आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े की मौत के मामले में अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि यह फुटेज 18 सितंबर को IIT बॉम्बे के एग्जाम रूम का है. फुटेज में साहिल वाकोड़े परीक्षा देते हुए दिखाई दे रहा है. दावा है कि परीक्षा खत्म होने से करीब 20 मिनट पहले का यह CCTV फुटेज है. सामने आए CCTV फुटेज में एक छात्र सबसे आगे की बेंच पर बैठा दिखाई दे रहा है, जिसकी पहचान साहिल वाकोड़े के तौर पर की जा रही है.

वीडियो में साहिल ने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है और वह अपनी सीट पर बैठकर परीक्षा देता दिखाई दे रहा है. इसी दौरान एक शिक्षक साहिल के पास आकर रुकते हैं और उससे कुछ सवाल करते हुए दिखाई देते हैं.

शिक्षक और साहिल के बीच हो रही है बातचीत

CCTV फुटेज के मुताबिक, शिक्षक और साहिल के बीच कुछ देर बातचीत होती दिखाई दे रही है. इस दौरान साहिल अपनी बेंच से उठता है और फिर दोबारा बैठ जाता है. इसके बाद भी कुछ समय तक शिक्षक और साहिल के बीच बातचीत जारी रहती है.

You Might Be Interested In

बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम परीक्षा समाप्त होने से करीब 20 मिनट पहले का है. हालांकि, इस CCTV फुटेज की पुष्टि अभी नहीं हुई है. फुटेज में बातचीत का ऑडियो उपलब्ध है या नहीं और शिक्षक-साहिल के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई, यह भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है. 

18 सितंबर को कमरे से मिला था शव

इस CCTV फुटेज से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच अब मामले की जांच कर रही एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. 18 सितंबर को साहिल वाकोड़े का शव उसके कमरे में मिलने के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.

इस घटना के बाद आईआईटी के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन भी किया है. छात्र के परिवार का आरोप है कि उन्हें दलित होने की वजह से कॉलेज के टीचर उनके साथ भेदभाव करते थे और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया. हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इस आरोप से इनकार किया है.

Tags: IIT BombayMaharashtra News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में...

September 22, 2026
IIT Bombay Student Case: आईआईटी बॉम्बे छात्र केस में CCTV फुटेज सामने आया, परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले क्या करता दिखा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IIT Bombay Student Case: आईआईटी बॉम्बे छात्र केस में CCTV फुटेज सामने आया, परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले क्या करता दिखा?
IIT Bombay Student Case: आईआईटी बॉम्बे छात्र केस में CCTV फुटेज सामने आया, परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले क्या करता दिखा?
IIT Bombay Student Case: आईआईटी बॉम्बे छात्र केस में CCTV फुटेज सामने आया, परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले क्या करता दिखा?
IIT Bombay Student Case: आईआईटी बॉम्बे छात्र केस में CCTV फुटेज सामने आया, परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले क्या करता दिखा?
IIT Bombay Student Case: आईआईटी बॉम्बे छात्र केस में CCTV फुटेज सामने आया, परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले क्या करता दिखा?