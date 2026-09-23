IIT Bombay Student Case: आईआईटी बॉम्बे छात्र केस में CCTV फुटेज सामने आया, परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले क्या करता दिखा?

IIT Bombay Student Death Case: आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े की मौत के मामले में अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि यह फुटेज 18 सितंबर को IIT बॉम्बे के एग्जाम रूम का है. फुटेज में साहिल वाकोड़े परीक्षा देते हुए दिखाई दे रहा है. दावा है कि परीक्षा खत्म होने से करीब 20 मिनट पहले का यह CCTV फुटेज है. सामने आए CCTV फुटेज में एक छात्र सबसे आगे की बेंच पर बैठा दिखाई दे रहा है, जिसकी पहचान साहिल वाकोड़े के तौर पर की जा रही है.

वीडियो में साहिल ने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है और वह अपनी सीट पर बैठकर परीक्षा देता दिखाई दे रहा है. इसी दौरान एक शिक्षक साहिल के पास आकर रुकते हैं और उससे कुछ सवाल करते हुए दिखाई देते हैं.

शिक्षक और साहिल के बीच हो रही है बातचीत

CCTV फुटेज के मुताबिक, शिक्षक और साहिल के बीच कुछ देर बातचीत होती दिखाई दे रही है. इस दौरान साहिल अपनी बेंच से उठता है और फिर दोबारा बैठ जाता है. इसके बाद भी कुछ समय तक शिक्षक और साहिल के बीच बातचीत जारी रहती है.

ये IIT बॉम्बे का CCTV फुटेज है जिसमें साहिल एग्जाम देता दिख रहा है। बाद में प्रोफेसर दुल्ला उसके पास जाते दिखते हैं और फिर कुछ बात होने के बाद वो उन्हें अपने पैरों के बीच रखा मोबाइल फ़ोन सौंपता दिखता है। फिर वो बाहर भेज दिया जाता है। pic.twitter.com/BH48iF1Ix9 — Abhishek Kumar Kushwaha (@TheAbhishek_IND) September 23, 2026

बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम परीक्षा समाप्त होने से करीब 20 मिनट पहले का है. हालांकि, इस CCTV फुटेज की पुष्टि अभी नहीं हुई है. फुटेज में बातचीत का ऑडियो उपलब्ध है या नहीं और शिक्षक-साहिल के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई, यह भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है.

18 सितंबर को कमरे से मिला था शव

इस CCTV फुटेज से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच अब मामले की जांच कर रही एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. 18 सितंबर को साहिल वाकोड़े का शव उसके कमरे में मिलने के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.

इस घटना के बाद आईआईटी के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन भी किया है. छात्र के परिवार का आरोप है कि उन्हें दलित होने की वजह से कॉलेज के टीचर उनके साथ भेदभाव करते थे और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया. हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इस आरोप से इनकार किया है.