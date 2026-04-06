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IIT Baba Wedding: ‘IIT वाले बाबा’ ने रचाई शादी, जानें कौन हैं उनकी जीवनसाथी – दोनों जल्द शुरू करेंगे ये काम

IIT Baba Abhay Singh Wife: अभय सिंह की शादी की खबर तब सामने आई जब वह अपने पिता से मिलने झज्जर पहुंचे. उन्होंने कर्नाटक की रहने वाली इंजीनियर प्रीतिका से विवाह किया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 6, 2026 5:42:48 PM IST

IIT वाले बाबा' ने रचाई शादी
IIT वाले बाबा' ने रचाई शादी


IIT Baba Abhay Singh Marriage: हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव के रहने वाले अभय सिंह उस समय चर्चा में आए थे, जब महाकुंभ के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वह संन्यासी के वेश में नजर आए और खुद को आईआईटी से पढ़ा हुआ बताया. इस अनोखे संयोजन—आध्यात्म और आधुनिक शिक्षा—ने लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें “आईआईटी वाले बाबा” के नाम से पहचान मिल गई. उनकी सादगी और आध्यात्मिक झुकाव ने उन्हें सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय बना दिया.

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गुपचुप शादी का खुलासा

अभय सिंह की शादी की खबर तब सामने आई जब वह अपने पिता से मिलने झज्जर पहुंचे. उन्होंने कर्नाटक की रहने वाली इंजीनियर प्रीतिका से विवाह किया है. अभय ने बताया कि उनकी शादी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के अघंजर महादेव मंदिर में हुई थी. इसके बाद 19 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की. यह शादी काफी समय तक सार्वजनिक नहीं हुई थी, लेकिन उनके परिवार से मिलने के दौरान इसका खुलासा हुआ.

परिवार से की मुलाकात 

अभय सिंह अपनी पत्नी के साथ झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता-पिता और परिवार से मुलाकात की. वह अपने पिता कर्ण सिंह के चैंबर में भी गए, जो पेशे से वकील हैं और झज्जर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं. अभय ने बताया कि वह पहले भी यहां आकर पढ़ाई किया करते थे और केस तैयार करने की प्रक्रिया को समझते थे. इस दौरान उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया और परिवार के साथ समय बिताया.

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भविष्य की योजना

प्रीतिका, जो बेंगलुरु की रहने वाली हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं, ने बताया कि वह अभय से करीब एक साल पहले मिली थीं. उन्होंने अभय को सरल, ईमानदार और सच्चा इंसान बताया. दोनों का साझा लक्ष्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है. प्रीतिका ने बताया कि वे एक “सनातन यूनिवर्सिटी” स्थापित करना चाहते हैं, जहां सांसारिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान और साधना को भी महत्व दिया जाएगा. उनका उद्देश्य साधकों और गुरुओं को एक मंच पर लाना है.

लोगों की प्रतिक्रियाएं

अभय सिंह की शादी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई. उनके झज्जर पहुंचने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और कई लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे. लोगों ने उनसे बातचीत की और पुरानी यादें ताजा कीं. फिलहाल अभय और उनकी पत्नी हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं और अपने आध्यात्मिक और शैक्षिक मिशन पर काम कर रहे हैं. हालांकि, उनके परिवार की ओर से इस शादी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है.

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Tags: Abhay Singh Marriage NewsAbhay Singh Wife PrateekaIIT Baba Abhay SinghIIT Baba WeddingMahakumbh Viral Baba
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