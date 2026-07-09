Bihar Teacher: बिहार में जाएगी हजारों टीचरों की नौकरी, पहले ही कई शिक्षकों ने दिया इस्तीफा; पूरे राज्य में मचा हड़कंप

Bihar Teacher: बिहार के सरकारी स्कूलों में नकली एजुकेशनल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके नौकरी करने वाले टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है. विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच में 3,035 ऐसे टीचरों की पहचान हुई है जिनके सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए हैं. सरकार उनकी सर्विस खत्म करेगी और उनकी सैलरी रिकवर करेगी.

1,830 एफआईआर दर्ज

विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अब तक नकली सर्टिफिकेट मामले में 1,830 FIR दर्ज की हैं.जांच में पता चला है कि कई टीचरों ने नकली डिग्री, नकली ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और झूठे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की है. इन सभी टीचरों की लिस्ट कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेज दी गई है.

की जाएगी सैलरी और मानदेय की रिकवरी

अधिकारियों के मुताबिक, जिन टीचरों के सर्टिफिकेट नकली पाए गए हैं, उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी. इसके अलावा, उनकी नौकरी के दौरान मिली कोई भी सैलरी, मानदेय और दूसरी पेमेंट ब्याज के साथ रिकवर की जाएगी.

350,000 टीचरों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन पूरा

विजिलेंस ब्यूरो ने अब तक करीब 350,000 टीचरों के 670,000 सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है. इस दौरान, नेपाल समेत कई राज्यों के 378 बोर्ड और यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट वेरिफाई किए गए.

कई टीचरों के सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए

जांच में कई गड़बड़ियां सामने आईं. कुछ टीचरों के सर्टिफिकेट से जुड़े कॉलेज मौके पर नहीं मिले. कई संस्थानों ने सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया. इसके अलावा, कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाम, रोल नंबर और पते में गड़बड़ियां पाई गईं.

फर्जी कॉलेज और फर्जी डिग्री से मिली नौकरियां

जांच में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां टीचरों ने किसी और के नाम पर जारी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया. कुछ सर्टिफिकेट ऐसे संस्थानों के पाए गए जिन्हें मान्यता भी नहीं मिली थी. ऐसे टीचरों के खिलाफ अब डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा.

कार्रवाई से पहले कुछ टीचरों ने इस्तीफा दे दिया.

विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ फर्जी टीचरों ने कार्रवाई से बचने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. कुछ मामलों में सर्टिफिकेट से जुड़े रिकॉर्ड न होने की वजह से जांच अभी भी चल रही है.

2006 से 2015 तक हुई भर्तियों की जांच

यह मामला 2006 से 2015 के बीच हुई टीचर भर्तियों से जुड़ा है. फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के बड़े पैमाने पर मामले सामने आने के बाद पटना हाई कोर्ट के आदेश पर विजिलेंस ब्यूरो जांच कर रहा है. जांच पूरी होने के बाद, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.