6 नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, सम्राट चौधरी को मिली Z प्लस सुरक्षा, पप्पू यादव की भी सुरक्षा बढ़ी

Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले सरकार ने 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z प्लस, तेजस्वी यादव को Z और पप्पू यादव को Y प्लस सुरक्षा मिलेगी। अन्य नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है।

Published: August 11, 2025 14:59:24 IST

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 6 बड़े नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया। इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत अन्य नेताओं की सुरक्षा कार्य बढ़ा दी गई है।

नयी तैयारी के तहत राज्य सरकार अब उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। Z प्लस श्रेणी को सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणियों में गिना जाता है, जिसमें 24 घंटे बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी नियुक्त रहते हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष और राजद के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अब Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इस सुरक्षा में भी काफ़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजुद होते हैं, लेकिन इसका स्तर Z प्लस से एक कदम नीचे होता है। 

पप्पू यादव की सुरक्षा

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब उन्हें Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इस श्रेणी में लगभग 8 से 11 सुरक्षाकर्मी हमेशा उनके साथ रहते हैं, जिनमें कुछ कमांडो भी शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वरिष्ठ जदयू नेता नीरज कुमार, भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह की सुरक्षा भी बढ़ायी गई। अधिकारियों के मुताबिक, ये बदलाव मौजूदा सुरक्षा समीक्षा और खुफिया रिपोर्टों के आधार पर किए गए हैं।

यह है बदलाव की वजह

सूत्रों का कहना है कि चुनावी मौसम में नेताओं की जनसभाएँ, यात्राएँ और भीड़ के संपर्क में आना-जाना बढ़ जाता है, जिससे सुरक्षा का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए गृह विभाग ने सुरक्षा स्तर की समीक्षा की है और श्रेणी में बदलाव किया है। इन बदलावों के साथ, अब इन नेताओं के साथ ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएँगे और उनके आवागमन व सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा घेरा और मज़बूत किया जाएगा।

